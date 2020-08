I progetti sauditi in settori vitali migliorano lo sviluppo di Socotra

SOCOTRA, Yemen, 30 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Il Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY - Programma saudita per la ricostruzione e lo sviluppo per lo Yemen) sta attuando una serie di progetti vitali nell'arcipelago yemenita di Socotra, in una serie di settori diversi, tra cui idrico, energetico, sanitario, trasporti, istruzione e pesca. Inoltre il programma aiuta i residenti dell'isola durante i cicloni e le tempeste tropicali che spesso colpiscono Socotra e che danno vita a piogge torrenziali e a inondazioni dannose. Questi progetti soddisfano i bisogni della popolazione di questa isola dello Yemen, hanno un impatto positivo sui servizi in tutti i settori, e contribuiscono a migliori standard di vita quotidiani e a creare maggiori opportunità di impiego grazie al lavoro che rendono disponibile.

Acqua

Alla luce della carenza di acqua nelle case e nei servizi pubblici e delle frequenti interruzioni del servizio idrico nel Governatorato di Socotra, SDRPY ha lavorato a una serie di progetti per la gestione delle risorse idriche nella provincia. I progetti riguardano la fornitura di gasoli mensile per far funzione le pompe d'acqua; la rete idrica, bacini d'acqua con dighe, serbatoi di accumulo, serbatoi d'acqua e costruzione di torri; perforazione di pozzi; e forniture di autobotti. Essi hanno aiutato ad affrontare il bisogno di acqua potabile sicura, hanno fornito acqua per il bestiame e per l'irrigazione agricola, e hanno migliorato in generale le vite delle persone nell'arcipelago.

Elettricità

SDRPY ha creato progetti per la gestione speciale delle risorse energetiche a Socotra, rafforzando l'efficienza del settore provinciale dell'elettricità. Il programma ha completato il lavoro sulla Centrale elettrica di Hadibu da 3,75 MW, che comprende l'edificio principale dell'impianto oltre a serbatoi per il carburante, e il programma ha anche fornito all'impianto derivati del petrolio e generatori di emergenza per evitare interruzioni dell'energia elettrica. SDRPY ha anche un progetto per una centrale elettrica integrata nel distretto di Qulansiyah, per fornire edifici, serbatoio e generatori.

Sanità

Grazie al programma, il Regno dell'Arabia Saudita ha sostenuto il settore sanitario del Governatorato di Socotra con progetti specifici, che comprendono il miglioramento del Centro per la Maternità e per la cura dei bambini, che adesso attraverso il programma, è dotato di moderni dispositivi per i laboratori e apparecchiature per la terapia intensiva. Il programma ha anche fornito l'ospedale di Socotra di letti, forniture e un'ambulanza completamente equipaggiata, e ha collegato la struttura alla rete elettrica pubblica. SDRPY ha lavorato per riabilitare e ripristinare il Najd Health Center e l'Amdhen Health Center, dotando entrambi di apparecchiature mediche.

Trasporti

In vista della posizione dell'isola di Socotra, il settore dei trasporti ha ricevuto il sostegno da SDRPY con lo sviluppo del proprio porto, mirato ad aumentare la capacità e l'efficienza. Questo sostegno ha avuto riflessi positivi nei volumi di materiali medici, carichi commerciali e aiuti umanitari che passano attraverso il porto da quando è stato realizzato il progetto.

Istruzione

SDRPY ha creato quattro scuole a Socotra: Sardane School, Qulansiyah School, Moan ibn Jabal School a Qadhib e Ali Bin Abi Talib School a Demahd. Il programma ha anche fornito otto scuolabus e ha stampato nuovi libri di testo per questi centri di formazione.

Pesca

A sostegno della produzione di cibi sostenibili, il programma ha attuato progetti speciali nel settore della pesca a vantaggio dei pescatori danneggiati dai cicloni e dalle tempesta tropicali che hanno colpito la provincia. Il sostegno comprende la fornitura di 100 nuove barche da pesca con motori fuoribordo per sostituire quelli smarriti in mare o distrutto.

Risposta alle emergenze e salvataggio

Il Regno dell'Arabia Saudita non ha risparmiato sforzi per venire in aiuto di Socotra, rispondendo ripetutamente alle richieste di aiuto, tenendo aperte le stradi principali e secondarie soggette a crolli durante i cicloni che colpiscono l'isola nel corso dell'anno e lavorando insieme alle autorità locali per assicurare la sicurezza pubblica. SDRPY semplifica gli spostamenti delle persone a Socotra durante i cicloni e le tempeste, facendo funzionare tutti i macchinari e le apparecchiature necessarie e mobilitando gli specialisti dei programmi. SDRPY ha ricoperto un ruolo principale durante e dopo i cicloni Kiyar, Luban e Mekunu.