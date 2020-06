SUPERNAP Italia ha scelto EcoStruxure™ per il data center ad alta resilienza di Siziano (PV)

• Semplificare conduzione e manutenzione, garantendo l’efficienza delle infrastrutture tecnologiche era l’obiettivo del progetto

• Il monitoraggio dell’infrastruttura avviene tramite EcoStruxure™, la piattaforma digitale intelligente di gestione delle Critical Facilities

• L’architettura comprende l’integrazione IoT dei dispositivi di campo, l’automazione dell’edificio e la gestione della sicurezza

Stezzano (BG), 30 giugno, 2020 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell'automazione, annuncia che SUPERNAP Italia ha scelto gli alti standard qualitativi e l’efficienza delle soluzioni EcoStruxure™ per il suo data center di Siziano (Pavia). EcoStruxure è la piattaforma digitale di Schneider Electric abilitata per tecnologie IoT, aperta e interoperabile, per la gestione efficiente e innovativa di edifici, infrastrutture IT, industrie e reti.

SUPERNAP ha adottato tecnologie Schneider Electric per i diversi ambiti infrastrutturali del data center di Siziano. La soluzione Ecostruxure realizzata integra gestione dell’energia (dalla cabina di trasformazione elettrica fino alla distribuzione in bassa tensione e UPS per la continuità di alimentazione), automazione di edificio, gestione della sicurezza e controllo degli accessi.

SUPERNAP è un data center che offre ai propri clienti servizi di colocation e interconnessione. Sviluppato all’interno di un campus di 100.000 m2 e con una superficie pari a 42.000 m2, la struttura di SUPERNAP Italia è stata progettata e costruita secondo gli standard avanzati dei data center Switch a Las Vegas, certificati Tier4 Gold dall’Uptime Institute.

Grazie all’uso esclusivo di oltre 500 tecnologie brevettate da Switch, garantisce ai clienti un ambiente unico nel suo genere che ospita system integrator, cloud provider, grandi aziende e PMI, garantendo il 100% di uptime.

Una partnership vincente per un data center ad alta efficienza energetica

Le soluzioni e i servizi di Schneider Electric sono in grado di coprire il 70% del fabbisogno tecnologico di un data center. Per la struttura di Siziano sono state fornite le soluzioni EcoStruxure™ che garantiscono l’integrazione software nativa con i dispositivi IoT multi vendor, garantendo una elevata efficienza, la disponibilità e la protezione dell'enorme massa di dati che viene qui gestita e riversata in rete ogni giorno.

Per permettere ai propri Clienti di controllare lo stato delle apparecchiature a loro dedicate, è stato installato il modulo EcoStruxure IT Expert, il software di monitoraggio che semplifica la gestione dell’IT ibrido.

I dati raccolti , elaborati ed aggregati dalla piattaforma EcoStruxure™ di Schneider Electric permettono di gestire in maniera predittiva ed efficiente gli eventuali rischi e le criticità, garantendo al sito la totale efficienza operativa .e la sostenibilità dell’intera infrastruttura. Sono inoltre funzionali per garantire la minimizzazione del consumo energetico, l’ottimizzazione dell'efficienza dei processi, la sostenibilità della infrastruttura che utilizza energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

“EcoStruxure ci aiuta a raccogliere, analizzare e visualizzare i big data generati dai nostri impianti, anche da remoto, funzionalità strategica specialmente in questo particolare periodo. Attraverso una serie di dashboard grafiche, visualizziamo in tempo reale lo stato di salute del data center. I dati raccolti ci permettono di fare valutazioni e benchmark” ha dichiarato Massimo Mattioli, presales manager di SUPERNAP. “Grazie a questo potente, affidabile e efficace strumento, il data center SUPERNAP raggiunge oggi un PUE (Power Usage Effectiveness) di poco superiore a 1.3, un risultato eccezionale per una struttura delle nostre dimensioni”.

EcoStruxure ™ IT per un data center sicuro ed efficiente

La piattaforma digitale EcoStruxure™ permette di governare le Infrastrutture critiche del sito di Siziano garantendo l’efficienza dei sistemi, permettendo l’integrazione agnostica di tutte le componenti installate, semplificando la conduzione e la manutenzione e garantendo di centrare l’obiettivo importante e ambizioso del 100% di uptime.

“Grazie al portfolio di soluzioni disponibili ed alle competenze maturate negli anni, siamo in grado di soddisfare il fabbisogno tecnologico di strutture data center di questo livello. La scelta di Schneider Electric come fornitore garantisce a SUPERNAP di poter replicare anche nel suo data center italiano gli alti standard qualitativi per cui la propria tecnologia è conosciuta negli Stati Uniti e di assicurare un livello di servizio d’eccellenza ai propri Clienti.” ha dichiarato Roberto Esquinazi, responsabile del Segmento Cloud Service Provider di Schneider Electric. “Schneider Electric, attraverso l’esclusivo programma FLEX (Flexible, Lean EXecution), riduce i rischi, migliora la qualità dei progetti e semplifica i programmi di attuazione per il controllo dei processi e l'implementazione dei sistemi, garantendo la puntualità del deployment, ed il rispetto del budget”.

Ulteriori risorse: EcoStruxure con SUPERNAP per una banca dati sicura ed efficiente (video).

Chi è Schneider Electric

Schneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la più grande comunità di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On. www.se.com/it

Hashtags: #LifeIsOn #EcoStruxure #EcoStruxureIT

Contatti stampa:

Schneider Electric Italia SpA

Comunicazione.it@schneider-electric.com

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara : caterina@primapagina.it

Cristiana Stradella: cristiana@primapagina.it