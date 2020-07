Sostenibilità per tutto il ciclo di vita delle macchine del packaging: la sfida di OMAG e Schneider Electric

Stezzano (BG), 7 luglio 2020 - OMAG è un’azienda leader nella produzione di macchine e linee per il confezionamento primario in buste e stick, fondata nel 1973, con sede a Gradara (PU), fornisce da quasi cinquant’anni soluzioni personalizzate ed evolute a clienti del settore alimentare, cosmetico e farmaceutico.

Da sempre focalizzata su performance e flessibilità, OMAG ha deciso di spingere i propri obiettivi ad un altro livello verso un ulteriore traguardo: la sostenibilità. Ha deciso quindi di sottoporre una delle sue macchine di punta, CS/10 per il confezionamento in stick-pack, a un processo di analisi per valutarne il profilo complessivo di sostenibilità e misurarne l’impatto ambientale in tutte le fasi del suo ciclo, dalla progettazione al fine vita.

L’analisi ha permesso di prendere coscienza dell’impatto ambientale di ogni singola fase del processo di realizzazione della macchina e di agire con consapevolezza su diversi fronti con l’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica, ridurre il consumo di materiali grezzi, coinvolgendo la catena di fornitori in un percorso basato su reali obiettivi di sostenibilità e creazione di valore.

OMAG collabora da molti anni con Schneider Electric e ha affrontato con il suo supporto diversi passaggi chiave del proprio sviluppo commerciale e tecnologico. Una partnership basata su fiducia, condivisione di competenze di alto livello da entrambe le parti e disponibilità a percorrere strade sempre nuove.

La valutazione a 360 gradi dell’impatto ambientale ha dimostrato non solo la sostenibilità della confezionatrice sottoposta all’analisi, ma dell’azienda nel suo complesso.

L’assessment ha evidenziato alcuni importanti risultati legati al ridotto impatto ambientale, dimostrando la sostenibilità delle soluzioni OMAG. L’azienda infatti:

• produce il 65% dei componenti internamente,

• riesce ad ottenere informazioni completamente trasparenti su tutti i materiali impiegati per lo sviluppo della macchina,

• crea le proprie soluzioni con un design che prevede l’uso di componenti riciclati, con l’obiettivo di raggiungere un “rifiuto quasi-zero” in ottica di economia circolare,

• implementa soluzioni ad elevata efficienza energetica, come i motori brushless di Schneider Electric, raggiungendo un risparmio energetico del 20%

• impiega nella progettazione una ricerca e sviluppo costante: la modularità dei gruppi che compongono la confezionatrice semplifica l’eventuale riparazione, sostituzione e pulizia dei componenti.

Rivolgendosi a Schneider Electric, OMAG ha trovato ancora una volta un partner in grado di supportare nell’intero percorso questo progetto. I risultati del progetto, condotto con strumenti specializzati e analizzando l’intero processo connesso alla realizzazione della macchina – compreso l’aspetto di supply chain – sono diventati la base di un rinnovamento profondo non solo per la confezionatrice analizzata, ma per ogni nuovo progetto.

Dal punto di vista dell’automazione, la macchina è stata realizzata completamente utilizzando le tecnologie motion control dell’offerta PacDrive3 – tutte soluzioni targate Green Premium Ecolabel, il programma di sostenibilità dei prodotti Schneider Electric – dedicata nello specifico alle esigenze degli OEM del settore packaging. A queste tecnologie sono stati associati i motori brushless, che hanno portato ad una riduzione del 20% dei consumi energetici. La combinazione e l’implementazione di queste soluzioni hanno portato ad una riduzione dell’impatto ambientale della macchina, avvalorando l’impegno di Schneider Electric nell’ offrire soluzioni in grado di supportare le volontà di sostenibilità dei propri partner.

Dalla sostenibilità una nuova strada per la performance

“Prima di avviare questo progetto, avevamo sempre focalizzato la nostra attenzione sul tema dell’efficienza energetica, oltre che naturalmente sulle performance delle nostre macchine, ed è anche per questo che da più di 10 anni siamo fedeli alle soluzioni motion di Schneider Electric, che si distinguono in questo senso. Non avevamo mai però messo questo tema al centro di una riflessione complessiva sulla sostenibilità, non in modo sistematico quanto meno: abbiamo scelto di farlo in relazione a un trend di mercato che comunque evidenzia maggiore attenzione a questo tema, ma soprattutto perché abbiamo ritenuto di poter sperimentare un nuovo percorso per migliorare i nostri prodotti, partendo da una prospettiva diversa” spiega Roberto Filippucci, Automation System Manager e membro del board direzionale di OMAG.

“Abbiamo poi scoperto strada facendo, implementando i cambiamenti suggeriti dall’analisi di impatto, che approcciare l’innovazione di prodotto in tutto il ciclo di vita – dalla progettazione in poi – nell’ottica della riduzione del profilo di impatto ambientale porta anche a migliorare le performance qualitative e quantitative”.

Anche in questo senso Schneider Electric, con la sua piattaforma e architettura EcoStruxure, è di supporto all’innovazione dei modelli operativi e dei processi aziendali dei costruttori di macchine come OMAG. Con la connettività, la quantità di informazioni che una macchina connessa può trasmettere, permette di realizzare algoritmi di manutenzione predittiva, servizi di controllo e gestione del parco macchine da remoto. Grazie a queste opportunità si può migliorare la manutenzione predittiva e non, ridurre l’usura e ottimizzare il funzionamento della macchina, mantenendo livelli di performance energetica e operativi elevati – caratteristiche che risultano fondamentali se si guarda alla sostenibilità in ottica di ciclo di vita.

La sostenibilità come cambiamento culturale

“Per condividere l’iniziativa abbiamo scelto di organizzare un incontro di presentazione iniziale del progetto in cui abbiamo coinvolto tutte le nostre realtà aziendali. Il tema della sostenibilità ha interessato tutti in prima persona: è un valore facile da capire e percepire. Questo ha creato coinvolgimento e massimo sostegno da parte di tutti” conclude Filippuci

Scegliere di affrontare l’innovazione di un prodotto partendo dalla sostenibilità, richiede quindi sensibilizzazione e supporto attivo da parte di tutte le funzioni aziendali e comporta per tutte le persone dell’azienda l’adesione alle strategie che l’azienda sceglie, per realizzare una trasformazione di lungo periodo e ricca di opportunità.

Chi è Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. Vogliamo fare in modo che tutti possano ottenere il massimo dall’energia e dalle risorse a disposizione, facendo sì che il nostro motto “Life Is On” si realizzi ovunque, per tutti e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per la gestione dell’energia e l'automazione, per l’efficienza e la sostenibilità. Integriamo le migliori tecnologie a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi, in soluzioni per abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che condivide con passione la nostra mission e i valori di inclusione e responsabilizzazione. www.se.com/it

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it

02 91 33 98 11