Un’idea innovativa per la pesca sostenibile dal team vincitore di Schneider Go Green 2020

La squadra vincente viene dall’Università Nazionale della Colombia. Lanciata ufficialmente l’edizione 2021 della competizione, in collaborazione con AVEVA.

Stezzano (BG), 17 settembre 2020 – Il Team Groon dell’Università Nazionale della Colombia ha vinto l’edizione 2020 di Schneider Go Green. Le finali della competizione studentesca internazionale promossa da Schneider Electric si sono tenute in modo virtuale il 10 settembre scorso.

I vincitori, Angie Redondo e Jorge Polo, hanno presentato il progetto “Sustainable Fishing”, pensato a beneficio della comunità Bojayá, che vive sul fiume Arato, nei pressi della costa pacifica della Colombia. L’economia locale si basa sulla pesca e sull’agricoltura e a oggi il 22% del pescato locale va perso, perché i sistemi di refrigerazione elettrici sono insufficienti.

Il Progetto del team vincente prevede una soluzione innovativa per l’accesso all’energia e un modello di business sostenibile per i pescatori del posto, che consente di alimentare la catena del freddo con energia solare e biomasse, per conservare e aiutare a distribuire il prodotto.

Team Groon ha sviluppato un approccio circolare che prevede sei step, includendo l’uso di tecniche tradizionali di pesca, l’adozione di quote di pescato sostenibili, riciclare come biocarburante i resti del pesce, installare un sistema di refrigerazione alimentato a energia solare, azioni per sviluppare la catena di fornitori locale. Oltre a offrire un accesso affidabile all’energia rinnovabile, il progetto crea un impatto positivo in termini di sostenibilità dell’attività di pesca locale, riducendo di 4,3 tonnellate le emissioni di CO2 e preservando, allo stesso tempo le tradizioni culturali. La giuria del concorso ha apprezzato molto il fatto che si tratti di una soluzione realistica, replicabile in altre comunità con caratteristiche simili, e la loro abilità di presentazione e risoluzione dei problemi.

“Groon è una soluzione sostenibile e fattibile dal punto di vista economico, che può migliorare le condizioni di vita per dozzine di pescatori locali e contribuire a costruire un futuro di pace nella regione del Choco, in Colombia. Vogliamo migliorare la situazione per migliaia di pescatori, con tecnologie di refrigerazione ecologiche dato che non hanno accesso all’elettricità” hanno spiegato i vincitori. “Partecipare a Schneider Go Green 2020 è stata un’esperienza emozionante da cui abbiamo imparato molto. Siamo grati per questa opportunità così bella, che non ha confronti”.

Trovare idee coraggiose per dare nuova forma al futuro.

In risposta alla pandemia globale COVID-19, il 16 finalisti dell’edizione 2020 di Go Green – provenienti da Cina, Colombia, Egitto, Hong Kong, India, Indonesia, Russia e USA – hanno presentato i loro progetti ad una giuria composta da top manager di Schneider Electric,

“Avere la possibilità di esprimere le proprie potenzialità è parte integrante del DNA di Schneider Electric, perché crediamo fermamente che la libertà nutra l’innovazione. Con Schneider Go Green cerchiamo studenti appassionati e proattivi che abbiano idee coraggiose, e sostenibili. Crediamo che l’accesso all’energia sia un diritto umano fondamentale e con questa competizione globale vogliamo trovare nuovi modi per garantirlo” ha commentato Charise Le, Chief Human Resources Officer.

Nathalie Marcotte, Senior Vice President Process Automation di Schneider Electric che ha fatto parte della giuria ha aggiunto: “E’ stato un vero privilegio ascoltare progetti presentati con tanta passione, idee, punti di vista freschi: il futuro è luminoso per tutti questi giovani studenti”

Il lancio di Schneider Go Green 2021

La competizione è giunta alla undicesima edizione, e per il 2021 è stata appena lanciata in collaborazione con AVEVA, la software company partner di Schneider Electric. Gli studenti che parteciperanno avranno la possibilità di presentare le loro idee a leader di settore, accedere a mentorship da parte di esperti e professionisti; i vincitori si aggiudicheranno un viaggio in una città tra Boston, Londra, New Delhi, Parigi o Shangai. Gli studenti interessati possono registrarsi qui: https://gogreen.se.com

Fin dalla prima edizione del 2011, Schneider Go Green ha attratto studenti di tutto il mondo: finora sono stati oltre 117,400 e hanno presentato ben 21.700 idee. Solo quest’anno si sono iscritti più di 24.400 studenti da 172 paesi diversi, un risultato che ha superato ogni precedente record.

