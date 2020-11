I consigli di Sorveglianza e Gestione di Alperia hanno approvato One Vision 2020-24, il Piano strategico di Alperia che riassume le visioni del Management, dei Consigli e degli azionisti e che traghetterà il Gruppo al 2024 coniugando obiettivi di sostenibilità con una crescita significativa di tutte le BU.

In sintesi, One Vision 2020-24 prevede:

• 1,7 miliardi di Euro di Investimenti complessivi al 2024 con grande attenzione alle ricadute territoriali economiche e sociali (erano oltre 860 milioni di Euro nel precedente piano 2017-2021)

• EBITDA in crescita fino a oltre 300 milioni di Euro nel 2024

• Focus di crescita incentrato sulla transizione energetica e clienti con investimento di oltre 500 milioni in interventi di risanamento energetico di edifici

• 80% degli investimenti indirizzato ad almeno 10 obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite (UN SDGs)

• Investimento e crescita anche per i settori tradizionali del Gruppo: Generazione idroelettrica, Distribuzione e Teleriscaldamento che complessivamente assorbiranno circa 700 milioni di Euro di investimenti

• Tra gli investimenti previsti a piano non sono rientrati gli eventuali nuovi investimenti che potrebbero essere realizzati a i contributi messi a disposizione dalle misure del Next Generation EU a cui il Gruppo ha segnalato numerosi progetti

• Disciplina finanziaria con una guidance di indebitamento netto non superiore a 2,5x EBITDA durante tutto il piano e 2x a fine 2024

• Il Gruppo Alperia sarà Carbon Neutral entro il 2024 contribuendo in modo significativo agli obiettivi del Piano Clima-Energia Alto Adige 2050

• Gestione dei talenti e ricambio generazionale per accompagnare la crescita e valorizzare le risorse interne

• Continua la forte spinta alla digitalizzazione di tutto il gruppo

• Attenzione alle iniziative di aggregazione territoriale per sviluppo di partnership strategiche

• Confermato il trend di crescita dei dividendi

Il 2020 è un momento epocale di cambiamento che sta portando il mondo ad accelerare su temi di sostenibilità, multicanalità e centralità del cliente, temi che saranno alla base della strategia di Alperia per i prossimi anni. In particolare, il non più rinviabile tema della transizione energetica richiede a tutti gli operatori di ripensare la propria strategia facendo leva su sostenibilità e cliente. I prossimi anni saranno fondamentali per poter rivedere molte abitudini di consumo energetico anche facendo leva sulle importanti risorse che la Commissione Europea e il Governo nazionale intende destinare a tale scopo. Il ruolo di Alperia nell’energy transition è rappresentato, soprattutto, dagli investimenti della BU Smart Region con la quale realizzeremo oltre 120 MW di nuova potenza rinnovabile in oltre 5mila installazioni con un risparmio complessivo di 228 kton di CO2 evitata grazie anche agli interventi di risanamento energetico.

In particolare, One Vision prevede un EBITDA di gruppo in crescita di circa 130 milioni di Euro al 2024 equamente distribuito tra iniziative di investimento organico e per linee esterne.

Per le singole BU si prevedono, con maggiore dettaglio, queste priorità ed iniziative di crescita:

BU Generazione

È la prima Business Unit del Gruppo per margini e capitale investito e rappresenta il punto di forza del portafoglio attuale di attività. Alperia è il terzo produttore idroelettrico italiano (dopo Enel ed A2A) con 39 centrali per oltre 1400 MW di potenza. Nel 2024 scadranno 8 concessioni di grande derivazione per complessivi 440 MW.

One Vision 2020-24 prevede le seguenti attività e priorità strategiche:

• Task force per il rinnovo delle 8 concessioni in scadenza (a cui contribuiranno anche i professionisti della recente acquisizione di Hydrodata S.p.A.)

• Investimento per rifacimento delle condotte forzate di Lasa e S. Pancrazio

• Rifacimento integrale delle centrali di Cardano, Bressanone, Lasa e Lana

• Conferma del Capacity Market anche per il 2024

• Crescita per nuove centrali idroelettriche a seguito delle nuove gare per la concessione di grande derivazione nel 2024

• Investimenti complessivi per 310 milioni di Euro

BU Reti

La rete di distribuzione elettrica di Alperia è di oltre 8.700 km (in alta, media e bassa tensione) per oltre 2,5 TWh distribuiti. Edyna, la società di distribuzione del Gruppo, è il 5 distributore nazionale, ed uno dei 4 operatori che per primo introdurrà il contatore di nuova generazione in Italia.

In particolare, One Vision, per la BU prevede:

• Installazione di oltre 260 mila contatori di nuova generazione di cui 20 mila contatori per altri distributori locali

• Continua spinta agli investimenti per assicurare la resilienza della rete nonché per aumentare la qualità e continuità del servizio elettrico

• Potenziamento ed integrazione della rete di Bolzano e Merano

• Costruzione di nuovi importanti impianti primari e nuove dorsali rete media tensione

• Crescita nelle reti gas

• Crescita nei servizi ad altri operatori di rete del territorio

• Investimenti per oltre 360 milioni di Euro

BU Vendite e Trading

Alperia sta abilitando nuovi modelli di business per interfacciare il cliente con canali digitali e rivisitando il ruolo dei canali fisici.

In particolare, One Vision prevede:

• Importante crescita della base clienti sia per crescita organica che per crescita tramite acquisizioni

• Sviluppo di una rete omnichannel proseguendo il rafforzamento territoriale

• Nuova iniziativa Full Digital con sfidanti obiettivi di acquisizione nuovi clienti

• Sviluppo del portafoglio di Asset Management per impianti non di proprietà

• Sviluppo di ulteriori servizi di trading e Demand Response

• Investimenti per oltre 290 milioni di Euro

BU Calore e Servizi

Alperia gestisce 6 teleriscaldamenti sul territorio altoatesino tra cui gli impianti della città di Bolzano e Merano. Lo sviluppo di una rete di oltre 125 km garantisce la fornitura di un quarto dell’energia termica prodotta in Alto Adige. Alperia Ecoplus è il quinto operatore nazionale con circa 217 GWht prodotti e distribuiti. Le priorità strategiche per la BU si concentreranno su:

• Continuare lo sviluppo del teleriscaldamento di Bolzano

• Miglioramento del mix energetico di Merano

• Realizzazione di 3 nuovi impianti di cogenerazione a Bolzano

• Consolidamento di altri gestori di impianti di teleriscaldamento

• Realizzazione di impianto di raffrescamento a Bolzano

• Investimenti per circa 85 milioni di Euro

BU Smart Region

Smart Region è promotrice di una serie di iniziative ad alto contenuto tecnologico per città e cittadini rafforzando il posizionamento su condomini, Pubblica Amministrazione, Sanità e servizi smart per il cittadino e le città. Sono in corso di sviluppo iniziative interessanti per offrire un’offerta all’avanguardia dei trend di mercato. Gli incentivi all’efficientamento domestico (ad es. Superbonus 110%) hanno già dato importanti ritorni di mercato con una sensibile crescita del portafoglio di opportunità e in cui giocano un ruolo fondamentale le società del Gruppo Alperia Bartucci e Gruppo Green Power. Rilevante ed importante anche il ruolo di Neogy, secondo operatore nazionale nella mobilità elettrica per punti di ricarica pubblici.

In particolare, la BU sarà concentrata su queste iniziative:

• Efficientamento degli edifici (anche attraverso cappotti termici)

• Sviluppo del fotovoltaico domestico

• Soluzioni innovative di efficientamento energetico basata su algoritmi e data analysis ed intelligenza artificiale

• Proseguire lo sviluppo di soluzioni di Smart Health, Smart Land e Smart City

• Sviluppare soluzioni di efficientamento energetico e facility management anche per la Pubblica Amministrazione e la Sanità, anche tramite partnership strategiche

• Proseguire lo sviluppo della mobilità sostenibile (elettrica ed idrogeno) sia per l’infrastrutturazione del territorio che per la realizzazione di innovative soluzioni commerciali

• Investimenti complessivi per oltre 700 milioni di Euro (di cui circa 500 per il Superbonus)

Aggregazioni territoriali

Ulteriori possibilità di crescita e partnership (non incluse a Piano) potranno essere fornite dalle potenziali aggregazioni territoriali, specialmente nel Nord Est. Alperia ha le potenzialità di diventare un campione regionale facendo leva sul proprio posizionamento e strategia di crescita futura e mettendo a disposizione la propria piattaforma innovativa di servizi basata su modelli di business scalabili e modulabili secondo le esigenze dei territori e dei futuri partners.

Digitalizzazione, Innovazione e R&D

One Vision mette a disposizione importanti risorse e capacità di R&D per far fronte alla nuova ondata di innovazioni che la transizione energetica richiede. In totale le risorse per l’innovazione, digitalizzazione, business development per tutte le BU del Gruppo sono oltre 680 milioni di Euro. In particolare il piano di digitalizzazione, che assorbirà oltre 50 milioni di Euro di investimenti prevede la migrazione totale in cloud di tutti i datacenter aziendali, e la digitalizzazione di tutti i processi.

Continuerà l’iniziativa di Alperia Startup Factory, arrivata alla sua terza edizione, che mette in contatto il Gruppo con centinaia di startup in tutto il mondo. Alperia valuta anche l’avvio di una attività di Venture Capital per supportare ulteriormente la crescita delle startup.

L’attività di innovazione si svilupperà anche nel settore idroelettrico attraverso la joint venture con Hydrodata, recentemente costituita, Alperia Innoveering, che permetterà di introdurre nuove soluzioni relative a IoT, intelligenza artificiale, blockchain, Industria 4.0, etc., nelle centrali idroelettriche del Gruppo.

Sostenibilità e impatti COVID

Il COVID-19 ha cambiato le modalità di contatto con la propria base clienti, rinnovando l’enfasi sul canale digitale e l’approccio del canale fisico. Nonostante l’impatto macroeconomico sia stato molto pesante, il Gruppo Alperia ha reagito all’emergenza rivelando un alto grado di resilienza del proprio portafoglio di attività e del business model. In particolare l’impatto del drastico calo dei prezzi energetici è stato mitigato dall’alto grado delle coperture effettuato prima dell’emergenza, i crediti clienti business sono tutti assicurati e frutto di un’attenta analisi e monitoraggio, l’operatività, anche in smart working, è stata garantita da una struttura IT che ha permesso fin da subito a 900 dipendenti di continuare le normali attività di business anche da casa

Tutte le Business Units del Gruppo sono impegnate a generare risultati tangibili per il territorio. I principali impatti, misurabili a fine piano, saranno: oltre 280kton di CO2 evitata, oltre l’85% di base clienti servita con prodotti green (sia elettricità che gas) e risparmio di oltre 22 milioni di metri cubi di acqua (equivalente al consumo annuo di 100 mila famiglie). Altre iniziative riguarderanno: inserimento di una Diversity Policy e di un Diversity Manager, inserimento delle tematiche ESG nei programmi di formazione obbligatoria dei dipendenti, introduzione di target di performance a lungo termine per i manager, carbon neutral policy entro il 2024 per il Gruppo

----------

Johann Wohlfarter, Direttore Generale del Gruppo Alperia commenta: “One Vision è il secondo piano industriale di Alperia, quello che ci traghetterà al 2024.

Nel primo piano industriale, approvato nel 2017, ci siamo concentrati sulle problematiche post fusione, realizzando un unico gruppo, con un’unica cultura, conseguendo importanti sinergie e ponendo le basi per la crescita futura. Con One Vision posizioneremo Alperia come un partner di riferimento per i nostri clienti affidabile e sicuro per realizzare gli ambiziosi obiettivi di transizione energetica.”

Flora Kröss, presidente del Consiglio di Gestione: “Il nuovo piano, rappresenta una sfida, perché nasce in tempi tanto complicati, ma anche una grande opportunità e riconosce la responsabilità che operatori come Alperia hanno verso il proprio territorio. Sentiamo appieno la responsabilità di investire, innovare e valorizzare i talenti. Tutto questo lo troverete in One Vision.”

Mauro Marchi, presidente del Consiglio di Sorveglianza: “Alperia, con il piano One Vision, vuole contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della Provincia Autonoma di Bolzano e li integra tra le componenti fondanti della sua strategia. Sono orgoglioso di poter rappresentare agli azionisti un Gruppo che sa affiancare alla crescita di valore e di rendimento finanziario anche ambiziosi e lungimiranti obiettivi ESG a cui verranno dedicati oltre 1,3 miliardi di Euro di investimenti fino al 2024 (circa l’80% degli investimenti complessivi)”.