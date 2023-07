Arrivano i Summer Sale EcoFlow, per un'estate mai a corto di energia

MILANO, 20 giugno 2023 /PRNewswire/ -- L'estate è alle porte e, complice il caldo, è necessario fare la giusta scorta di energia - non solo per se stessi ma anche per i propri device, soprattutto per quelli che offrono svago e sollievo nelle lunghe giornate soleggiate che si avvicinano.

EcoFlow, azienda produttrice di soluzioni per l'alimentazione portatile e l'energia rinnovabile, per l'occasione annuncia i Summer Sale, che saranno attivi dal 16 giugno fino al 17 luglio sul sito EcoFlow e su Amazon. In questo periodo sarà possibile usufruire di promozioni esclusive e sconti fino al 27% su alcuni dei prodotti di punta del brand.

Tra i prodotti che sarà possibile acquistare in sconto saranno presenti:

- PowerStream è l'impianto fotovoltaico da balcone intelligente che, in abbinamento a una power station EcoFlow, permette di immagazzinare l'energia accumulata in eccesso e utilizzarla quando necessario, senza sprechi.

Il 1kWh Storage Kit, in particolare, è adatto sia per l'uso in appartamento che in case indipendenti, e comprende un Microinverter EcoFlow PowerStream da 800W e una batteria da 1kWh con cavo. Prezzo Summer Sale per il PowerStream 1kWh Storage Kit: 1.107€

- Wave 2 e Glacier sono due degli innovativi smart device EcoFlow perfetti per l'estate, che sfruttano i vantaggi della tecnologia a batteria per fornire prestazioni energeticamente efficienti a casa e per le avventure outdoor.

Wave 2 è il condizionatore portatile senza fili in grado di raffreddare e riscaldare, con una capacità rispettivamente di 5100 BTU e 6100 BTU e un'area effettiva di 10 mq, mentre Glacier è un rivoluzionario frigo-congelatore portatile con macchina per il ghiaccio integrata e batteria rimovibile, con cui è ancora più semplice mantenere cibo e bevande freschi all'aperto oppure on the road.

Prezzi Summer Sale: Wave 2 con batteria extra a 1.799€, Glacier con batteria extra a 1.199€

- DELTA Max è una stazione di alimentazione espandibile fino a 6 kWh con le batterie supplementari intelligenti per fornire energia elettrica alla casa in tutte le situazioni di emergenza. Tramite la tecnologia X-Boost, l'unità DELTA Max gestisce con facilità dispositivi che richiedono grande potenza, fino a 3000W, come frigorifero e asciugatrice, e si può collegare con un massimo di 2 pannelli solari EcoFlow da 400W per fornire velocità di ricarica solare fino a un massimo di 800W.

Prezzo Summer Sale per il bundle DELTA Max (2000) + 2 pannelli solari da 400W: 3.297€ (-27%, è il prodotto più scontato del periodo)

E i vantaggi non finiscono qui: infatti durante i Summer Sale, i clienti che effettueranno un acquisto sul sito ufficiale EcoFlow riceveranno EcoCredits raddoppiati, che potranno essere utilizzati come buoni per futuri acquisti.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un'azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche ecocompatibili con la vision di fornire energia a un nuovo mondo. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow si pone l'obiettivo di diventare un compagno affidabile e fidato in fatto di energia per persone e famiglie in tutto il mondo, offrendo soluzioni accessibili e rinnovabili dedicate alla casa, all'outdoor e agli spazi mobili. Oggi, EcoFlow ha sedi negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone, con oltre 2 milioni di utenti in oltre 100 mercati in ogni parte del mondo.

