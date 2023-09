BLUETTI presenterà le innovative stazioni di alimentazione portatili al Salone del Camper 2023 di Parma

Parma, 06/09/2023 - BLUETTI, leader mondiale nelle soluzioni portatili per l'alimentazione e l'accumulo di energia, si appresta a partecipare al più importante evento italiano dedicato ai camperisti, il Salone del Camper 2023. Dal 9 al 17 settembre, BLUETTI presenterà a Parma le sue innovative soluzioni energetiche che soddisfano le esigenze dei campeggiatori e contribuiscono a uno stile di vita all'aria aperta più ecologico.

Presso il Padiglione 2, Stand # E034, i visitatori saranno immersi in un mondo di tecnologie all'avanguardia e soluzioni energetiche sostenibili. BLUETTI affascinerà i partecipanti con una serie di eccezionali stazioni di alimentazione e pannelli solari, tra cui gli attesissimi BLUETTI AC180P, AC60&B80P, AC200MAX, PV200 e altri ancora. Queste proposte innovative riflettono l'impegno di BLUETTI nel fornire ai campeggiatori fonti di energia portatili ma allo stesso tempo affidabili, assicurando così un'esperienza all'aria aperta senza interruzioni.

Dettagli dell’evento:

Luogo: Centro Esposizioni Parma, Viale delle Esposizioni 393/A, 43126 PARMA

Stand BLUETTI: Padiglione 2, Stand # E034

Data: dal 9 al 17 settembre 2023

In qualità di leader del settore, BLUETTI ridefinisce il concetto di energia da campeggio attraverso una collezione completa di soluzioni all’avanguardia, affidabili e alimentate ad energia solare. Con un'attenzione particolare alla sostenibilità e una dedizione al miglioramento delle esperienze all'aperto, i prodotti BLUETTI consentono agli utenti di esplorare i grandi spazi aperti senza rinunciare al comfort e alla praticità.

“Vi invitiamo a sperimentare il futuro dell'energia da campeggio”, ha dichiarato James, responsabile della filiale italiana di BLUETTI. “Queste soluzioni innovative preannunciano una nuova era del campeggio sostenibile, consentendo agli avventurieri di diventare ecologici godendo di tutti i vantaggi delle moderne comodità energetiche.”

La partecipazione di BLUETTI al Salone del Camper promette di essere una straordinaria vetrina dell'innovazione, della sostenibilità e del futuro delle soluzioni energetiche per l'outdoor. Non perdete l'occasione di esplorare i prodotti rivoluzionari di BLUETTI e di scoprire l’essenza dell'energia da campeggio.

Su BLUETTI

Sin dalla sua nascita, BLUETTI si è impegnata a promuovere la sostenibilità e le soluzioni energetiche verdi. Offrendo soluzioni ecologiche per l'accumulo di energia per uso interno ed esterno, BLUETTI mira a fornire esperienze eccezionali per le nostre case, contribuendo al contempo a un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Questo impegno per l'energia sostenibile ha permesso a BLUETTI di espandersi in oltre 100 Paesi e di conquistare la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

CONTATTI:

https://it.bluettipower.eu/