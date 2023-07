Eco-dynamic, in occasione dell'AIC 2023, ha ufficialmente presentato la prima tenda solare colorata al mondo: Artpiece for RV 1000W

BUBALO GROVE, III., 28 giugno 2023 /PRNewswire/-- Il 17 giugno 2023, nel corso dell'AIC (All in Caravaning), Eco-dynamic, azienda all'avanguardia nel campo della tecnologia solare, ha presentato la prima tenda solare colorata al mondo, la rivoluzionaria Artpiece for RV 1000W. La presentazione ha avuto luogo nell'ambito di un'esclusiva conferenza dedicata al lancio di nuovi prodotti, alla presenza di esperti del settore RV e di professionisti dei media.

L'AIC, una delle più grandi fiere dedicate all'RV in Cina, si è rivelata un'occasione straordinaria per presentare questa innovativa soluzione. L'Artpiece for RV 1000W ha affascinato e colpito tutti i partecipanti, lasciando un'impressione duratura.

"L'Artpiece for RV 1000W combina sostenibilità, arte, praticità e tecnologia all'avanguardia. Trasformerà il modo di viaggiare su strada portando un nuovo livello di libertà ai camperisti", ha dichiarato Michael Soon, VP di Business Development di Eco-dynamic.

L'Artpiece for RV 1000W trasforma l'energia solare in energia off-grid per i veicoli ricreazionali. Oltre a fornire una potenza di 1000 W, dispone di celle solari con motivi colorati grazie alla Kalaflex Technology di Eco-dynamic, offrendo un'alternativa elegante ai tradizionali pannelli solari neri o blu scuro. I moduli solari leggeri e arrotolabili possono essere montati e smontati rapidamente, grazie ai pulsanti di comando che permettono di aprire i moduli in pochi secondi.

Progettata per viaggi in camper a lungo raggio, la soluzione Artpiece include luci LED integrate all'interno della tenda, garantendo serate ben illuminate anche dopo il tramonto. Realizzata con tecnologia ETFE resistente e flessibile, la tenda solare è in grado di resistere ai raggi UV, all'esposizione all'acqua e ai danni chimici. I bracci del telaio con profili in alluminio robusto sono in grado di supportare venti anche forti, regalando il massimo della tranquillità agli utenti che parcheggiano sotto quest'affidabile tenda solare.

"L'Artpiece for RV 1000W è solo il primo di una linea di prodotti: grazie alla nostra profonda esperienza nel settore solare molte altre offerte innovative sono all'orizzonte", ha aggiunto Michael dopo avere illustrato i punti salienti dell'Artpiece for RV 1000W.

Dal 10 giugno al 31 luglio 2023, Eco-dynamic offre uno sconto del 25%, con un deposito di soli 100 $. I visitatori che si registrano sul sito web per la prima volta riceveranno un codice che riduce di 50 $ il costo del deposito, portando il deposito iniziale a soli 50 $.

Informazioni su Eco-dynamic Tech

Eco-dynamic Tech è un'azienda tecnologica con brevetti di tecnologia solare all'avanguardia, impegnata a sfruttare la potenza del sole e a ridefinire le energie rinnovabili

