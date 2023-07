Il fotovoltaico gratuito FV CLOUD parte da Padova: pubblicato il regolamento per le aziende

Padova 15.06.2023.Da martedì 20 giugno alle ore 10.00, a Padova, sarà possibile iscriversi per vedere realizzato sulla propria azienda un impianto fotovoltaico installato gratuitamente. È stato pubblicato oggi il regolamento che individua alcune caratteristiche che deve avere l’azienda per partecipare alla selezione del progetto FV Cloud. In particolare è da considerare che l’azienda deve avere un consumo minimo di 200.000 kWh elettrici e ovviamente un tetto sul quale poter installare l’impianto che deve avere una superficie minima di 400 metri quadri. Non sono indicate tipologie od orientamenti particolari. Le aziende verranno quindi selezionate in base a tali caratteristiche e alla data di arrivo della domanda che non potrà essere inoltrata successivamente al 10 luglio ore 17.00. Il risultato verrà comunicato a mezzo PEC e saranno possibili richieste di integrazione.

Un progetto che la città di Padova ha l’onore di inaugurare e che verrà poi replicato in tutta Italia. A breve promettono da GIFT Solutions, verranno pubblicate le date di apertura di FV Cloud nelle altre città.

Di seguito riportiamo il testo del regolamento.

REGOLAMENTO FV CLOUD

IL PROGETTO

Il progetto FV Cloud è gestito da GIFT Solutions attraverso fondi dedicati, bancari e di Energy Service Company. Il progetto prevede l’installazione di impianti fotovoltaici su superficie piana o inclinata di edifici aziendali con costi totalmente a carico di GIFT. L’azienda aderente al Progetto FV Cloud potrà beneficiare di una quota dell’energia autoconsumata grazie alla produzione di energia elettrica fotovoltaica, per un periodo di 10 anni. Al termine l’azienda potrà entrare in possesso dell’impianto fotovoltaico senza alcun costo e beneficiare dell’intero autoconsumo.

FINALITA’

Il Progetto FV Cloud permette alle imprese di mantenere la propria liquidità per far fronte alla gestione caratteristica dell’attività svolta. Permette di utilizzare energia pulita per oltre 30 anni e per i primi 10 anni avere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto fotovoltaico.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Possono partecipare tutte le imprese della provincia di Padova che abbiano un consumo elettrico di almeno 200.000 kWh anno e una superficie disponibile minima di 400 mq su cui poter installare un impianto fotovoltaico.

RISORSE

Il progetto FV Cloud ha stanziato risorse per la provincia di Padova pari a Euro 1.355.000,00 Euro e prevede la copertura con pannelli fotovoltaici per una superficie di circa 10.000 mq di tetti.

SEGRETERIA TECNICA ORGANIZZATIVA

La Segreteria Tecnica Organizzativa STO svolge funzioni istruttorie ai fini della selezione delle candidature.

AMMISSIONE

Il modello di adesione è a graduatoria con priorità in base alla data di presentazione della domanda ed è possibile iscriversi dal giorno 20 giugno 2023 ore 10.00 alla pagina https://www.giftsolutions.it/iscriviti/

La chiusura è prevista il giorno 10 luglio 2023 ore 17.00.



PROCEDURA DI SELEZIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

La STO verifica la conformità delle richieste pervenute in base ai requisiti di cui ai precedenti punti. Le domande saranno quindi inserite in una graduatoria interna sulla base del punteggio assegnato. Le aziende idonee potranno essere contattate dalla STO per richiedere integrazioni o chiarimenti. L’esito dell’istruttoria verrà notificato via PEC entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello. Alle aziende selezionate verrà presentato un accordo per una valutazione tecnica di fattibilità presso la sede di installazione dell’impianto fotovoltaico. In caso di esito positivo si procederà alla sottoscrizione del contratto definitivo e alla successiva realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

