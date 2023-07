Jackery lancia il generatore solare 2000 Plus, fiore all'occhiello di Intersolar Europe, per portare l'energia verde a tutti.

MONACODI BAVIERA, 16 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, leader mondiale di soluzioni innovative per l'alimentazione portatile e l'energia verde all'aperto, è orgogliosa di portare il suo generatore solare Plus, il nuovissimo Jackery Solar Generator 2000 Plus, alla fiera Intersolar Europe, che si terrà dal 14 al 16 giugno 2023 presso la Messe München.

Con il motto "Connecting Solar Business", Intersolar Europe, la fiera leader mondiale per l'industria solare, riunisce a Monaco di Baviera gli operatori e i professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Lo stand di Jackery e i suoi prodotti con tecnologia innovativa hanno attirato circa 500 clienti e agenti per ottenere informazioni dettagliate. Nella vetrina, Jackery ha accolto i media tecnologici europei per interviste sul marchio e sul nuovo prodotto. Le prestazioni innovative e impeccabili di Jackery SG 2000 Plus hanno lasciato una profonda impressione nei media presenti.

Dare agli utenti la possibilità di sperimentare l'indipendenza energetica alle loro condizioni.

Oggi i consumatori chiedono un'esperienza di prodotto senza soluzione di continuità e senza problemi. La linea di prodotti Jackery copre un'ampia gamma di scenari, dal backup domestico all'uso esterno.

Il più recente Jackery SG 2000 Plus, con cinque pacchetti di ricarica, può essere ampliato fino a 12 kWh. Grazie all'innovativa tecnologia IBC integrata nel suo design, può raggiungere un'efficienza di conversione solare fino al 25%. La sua migliore risposta spettrale lo fa funzionare efficacemente anche in caso di tempo nuvoloso o coperto. Può fungere da eccellente fonte di alimentazione di riserva in caso di calamità naturali come uragani, terremoti o incendi, esplorazioni all'aperto o emergenze, grazie alla sua grande capacità e all'elevata potenza in grado di alimentare una famiglia tipica per settimane.

La tecnologia intelligente brevettata ChargeShield di Jackery risolve i problemi di sicurezza legati alla precipitazione del litio causata dalla ricarica ad alta corrente a basse temperature. Queste caratteristiche impediscono il surriscaldamento della batteria durante il processo di ricarica grazie alla tecnologia delle batterie al litio senza orecchio, che riduce i rischi di cortocircuito, prolunga la durata della batteria e altro ancora.

L'impegno di Jackery per portare energia verde per tutti.

Jackery mira a rendere l'energia verde accessibile sempre e ovunque, concentrandosi sull'ottimizzazione del bilancio di carbonio degli utenti e sul miglioramento dell'impronta ecologica durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Jackery è il primo marchio di energia portatile ad aver ottenuto la verifica dell'impronta di carbonio da parte di TÜV SÜD, leader mondiale nel settore dei test, delle ispezioni e delle verifiche, che ha ulteriormente affermato Jackery come marchio affidabile di energia verde in tutto il mondo.

