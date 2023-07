MATRIX RENEWABLES ANNUNCIA UN IMPORTANTE ACCORDO PER LO SVILUPPO DI SISTEMI DI ACCUMULO IN ITALIA

ROMA, 4 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Matrix Renewables ("Matrix"), la piattaforma globale per le energie rinnovabili promossa da TPG Rise, ha annunciato oggi di aver avviato una partnership con Gravel A attraverso un Development Service Agreement (DSA) per lo sviluppo di un massimo di 1,5 GW di sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) in Italia. La prima fase di questa partnership comprende oltre 260 MW di progetti BESS stand-alone.

Gravel A è una joint venture tra Emeren Limited, una filiale di Emeren Group Ltd, che sviluppa progetti di energia rinnovabile con attività in dieci Paesi, Enerpoint, che opera nello sviluppo e nella costruzione di grandi impianti fotovoltaici, e Kaizen Invest Holding, una società privata di investimenti nel settore energetico, immobiliare e infrastrutturale. Questi noti operatori del settore hanno unito le forze con Matrix Renewables per sfruttare la loro congiunta esperienza nel settore delle energie rinnovabili.

Il DSA consiste in una serie di progetti BESS stand-alone di dimensioni e aree geografiche diverse, che Gravel A svilupperà in esclusiva per Matrix fino a raggiungere lo stato di Ready-to-Build.

Questa partnership è di grande importanza strategica per aiutare le parti a realizzare i loro ambiziosi piani di crescita in Italia e mette in evidenza Matrix come uno dei primi attori nel mercato italiano dei BESS standalone.

Matrix Italia possiede oltre 1,1 GW di progetti fotovoltaici, BESS e co-located in varie fasi di sviluppo in Italia e con questa partnership raddoppia la sua presenza nel mercato. Matrix considera l'Italia un mercato chiave che combina una grande domanda di rinnovabili con un forte mercato di PPA.

A livello globale, considerata la presenza di Matrix in Europa e in America Latina, il portafoglio di Matrix supera già i 12 GW, in linea con l'obiettivo aziendale di diventare una piattaforma leader nel settore delle energie rinnovabili in Europa, Nord America e America Latina.

Chris Matthews, Managing Director di Matrix per l'Europa, ha dichiarato: "Matrix è molto soddisfatta della partnership con il team di Gravel A e non vediamo l'ora di far crescere questa pipeline e di iniziare la costruzione del primo progetto BESS stand-alone in Italia. È stato un piacere lavorare con Emeren Limited, Enerpoint e Kaizen Invest Holding a questa operazione e vediamo già la possibilità di collaborare insieme su progetti futuri. Siamo certi che la nostra combinata esperienza e la nostra visione condivisa porteranno al successo di questa partnership e contribuiranno alla crescita della produzione di energia rinnovabile in Italia. Insieme, siamo pronti ad avere un impatto duraturo sul panorama energetico e a creare un futuro più sostenibile per le generazioni a venire".

Yumin Liu, CEO di Emeren Group, il socio di controllo di Gravel A, ha dichiarato: "Abbiamo il privilegio di stringere una partnership con Matrix, in quanto riflette la nostra dedizione alle strategie di accumulo e solare. Questi importanti progetti BESS in Italia rappresentano un notevole progresso nella crescita della nostra pipeline di storage, sottolineando al contempo il nostro impegno a cogliere le opportunità nel settore dello storage in espansione a livello globale". L'accordo raggiunto con il DSA testimonia la fiducia che il nostro team sia in grado di sviluppare efficacemente progetti che generino ricavi sin dalle fasi iniziali. Siamo molto fiduciosi nella nostra capacità di fornire soluzioni sostenibili che soddisfino le esigenze energetiche in evoluzione e siamo impazienti di avviare future collaborazioni."

