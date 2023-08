Una soluzione di automazione universale di Schneider Electric e Platinum Electrical Engineering per scalare il processo di cattura della CO2 basato sulle alghe di Brilliant Planet

Stezzano (BG), 29 agosto 2023 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione industriale, ha collaborato con Platinum Electrical Engineering per realizzare una soluzione basata su EcoStruxure Automation Expert per Brilliant Planet, un pioniere nelle tecnologie a basso costo per la cattura del carbonio basata sulle alghe.

Brilliant Planet usa le alghe come metodo economicamente accessibile per sequestrare in modo permanente e quantificabile l’anidride carbonica, a livello di giga-tonnellate. L’azienda coltiva enormi quantità di microalghe in sistemi composti da specchi d’acqua all’aria aperta situati in zone costiere. Questi possono sequestrare dall’atmosfera una quantità di anidride carbonica fino a 30 volte maggiore rispetto a una analoga superficie ricoperta da foreste. Secondo l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) le tecnologie per la cattura dell’anidride carbonica sono cruciali nel quadro degli sforzi per combattere il cambiamento climatico.

Dopo otto anni di attività di ricerca e sviluppo – quattro dei quali dedicati a sperimentazioni in una struttura con superficie di tre ettari che si trova in Marocco – Brilliant Planet sta siluppando una piattaforma scalabile, da impiegare in siti di tutto il mondo.

“Per scalare alla velocità che ci serve, dobbiamo poter rendere la nostra applicazione modulare” ha detto

Adam Taylor, CEO di Brilliant Planet. “La soluzione create da Schneider Electric e Platinum Electrical Engineering ci permette di “copiare e incollare” e scalare i processi in ogni sito. Questo significa che possiamo usare le risorse in modo più efficiente e ottenere drastici miglioramenti nella nostra capacità di controllo. Speriamo che questo sistema ci offra le basi per espanderci ancora di più nei prossimi anni”.

Il processo di cattura dell’anidride carbonica richiede un sistema di controllo molto flessibile ed efficiente, che possa scalare facilmente al bisogno. Brilliant Planet ha scelto di rivolgersi a Platinum Electrical Engineering, che è uno Schneider Electric Alliance Certified Partner, per utilizzare EcoStruxure Automation Expert, il primo sistema al mondo di automazione universale incentrato sul software, insieme ad AVEVA System Platform e AVEVA Insight per ottenere completa visibilità e controllo dell’operatività.

L'automazione universale

I sistemi di automazione industriale tradizionali sono chiusi, proprietari e basati sull'hardware: in questo mondo, integrare nuove tecnologie di marchi diversi per ottimizzare l’efficienza può essere difficile e costoso. EcoStruxure Automation Expert è una soluzione di automazione universale, basata sullo standard IEC 61499 per l'interoperabilità, e può quindi essere facilmente integrata con apparecchiature di terze parti nuove o esistenti, ed essere adottata su scala sempre più ampia nei nuovi siti di Brilliant Planet a livello globale.

Platinum Electrical Engineering, il primo Alliance Partner globale certificato per EcoStruxure Automation Expert, è stata scelta da Brilliant Planet come integratore di sistemi per la sua profonda conoscenza della tecnologia. Avendo recentemente ottenuto da Schneider Electroc il premio Global EcoStruxure Partner of the Year l’azienda ha dimostrato di saper realizzare soluzioni di automazione incentrate sul software che generano alti livelli di efficienza.

"Utilizzando EcoStruxure Automation Expert, possiamo ridurre significativamente il tempo dedicato all'integrazione e al collaudo del software di controllo per ogni sito di Brilliant Planet", ha dichiarato Stephen Maltby, amministratore delegato di Platinum Electrical Engineering. “Ci dà gli strumenti per essere molto più creativi nell'approccio ai progetti, permettendoci di lavorare su progetti nuovi o basati su implementazioni già esistenti in modo in modo molto più agile. Avere un’applicazione standardizzata rende semplice risolvere i problemi e adattare i processi alle esigenze specifiche dei clienti, fornendo un sistema completo su misura ma scalabile".

"Per aiutarci a realizzare la nostra missione di sostenibilità e di automazione industriale di nuova generazione, abbiamo bisogno di una rete di Alliance Partner fidati e di clienti di valore, e questo progetto li comprende entrambi", ha dichiarato Sanjith Singh, Global Vice President, Software Centric Automation di Schneider Electric. "Mentre Brilliant Planet utilizza la nostra tecnologia per creare soluzioni sostenibili per affrontare la sfida del cambiamento climatico, Platinum Electrical Engineering fornisce loro una risposta efficiente e scalabile alle esigenze di automazione".

***

Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider è consentire a tutti di sfruttare al meglio le energie e risorse a disposizione, coniugando progresso e sostenibilità per tutti. Questo è ciò che chiamiamo Life Is On.

La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza.

Guidiamo la trasformazione digitale integrando tecnologie di processo e per la gestione dell’energia, leader a livello mondiale, connettendo dall’end-point al cloud prodotti, controlli, software e servizi, lungo l'intero ciclo di vita, consentendo una gestione integrata di abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie.

Siamo la più locale delle aziende globali. Sosteniamo standard aperti ed un ecosistema di partner appassionati dei nostri valori condivisi di scopo, inclusività e valorizzazione delle persone . www.se.com/it

Contatti Stampa

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara

caterina@primapagina.it



Cristiana Stradella

cristiana@primapagina.it