Enfinity Global fornirà 400 GWh di Garanzie di Origine a VW Kraftwerk GmbH per supportare la mobilità sostenibile

MILANO, 30 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, ha firmato un accordo con VW Kraftwerk GmbH, società controllata del Gruppo Volkswagen, per la fornitura di Garanzie di Origine (GO) generate dai suoi impianti fotovoltaici in Italia.

L'accordo prevede l'acquisto di circa 40 GWh di GO all'anno per i prossimi dieci anni, per un volume complessivo di 400 GWh, provenienti dagli asset rinnovabili di Enfinity in Italia. Le GO fornite da Enfinity certificano che un quantitativo equivalente di energia elettrica è stato generato da fonti rinnovabili e immesso in rete, contribuendo concretamente alla riduzione delle emissioni di CO₂ associate al ciclo di vita dei veicoli elettrici.

"Siamo onorati di supportare il Gruppo Volkswagen nella transizione della sua flotta elettrica verso la neutralità carbonica e nel promuovere la trasformazione della mobilità in Europa", ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. "Enfinity intende consolidare il proprio ruolo di promotore di soluzioni energetiche innovative e scalabili — dai PPA 24/7 alle Garanzie di Origine — che generano valore per i nostri clienti".

"Le Garanzie di Origine sono uno strumento trasparente ed efficace per promuovere l'adozione delle energie rinnovabili e accelerare la transizione energetica", ha aggiunto Julio Fournier Fisas, General Manager per l'Europa di Enfinity Global. "Questa collaborazione è un esempio concreto di come le partnership intersettoriali possano generare un impatto ambientale misurabile e favorire il progresso verso la neutralità climatica in Europa".

Con questo accordo, Enfinity Global rafforza la propria posizione di alleato strategico per le aziende globali che puntano a integrare l'energia rinnovabile nei propri modelli di business, contribuendo attivamente alla decarbonizzazione delle catene di fornitura industriali e alla costruzione di un futuro energetico più resiliente e a basse emissioni. Le GO non solo certificano l'origine rinnovabile dell'energia, ma rappresentano anche un elemento chiave per la tracciabilità e il reporting ESG, in linea con le normative europee e gli standard di sostenibilità.

Con una presenza globale e un portafoglio progetti di 37 GW, Enfinity Global è uno dei principali attori del settore, offrendo soluzioni energetiche integrate per la decarbonizzazione delle attività industriali e promuovendo un'economia circolare. Enfinity è attiva in Italia con un portafoglio in crescita di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico di oltre 8,5 GW, contribuendo in modo significativo agli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica del Paese.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2706592/5590620/Enfinity_Global_Logo.jpg

