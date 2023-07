EOS & Partners Advisor nell’acquisizione del 75% de “Il Fornaio del Casale S.p.A.” da parte di Riello SGR (ISPE)

Padova, 7 giugno 2023. Riello Investimenti Partners SGR ha perfezionato il signing propedeutico all’acquisizione del 75% de Il Fornaio del Casale, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti di pasticceria industriale e sostitutivi del pane. L’investimento verrà̀ eseguito da Italian Strategy Private Equity (ISPE), il terzo fondo di private equity gestito dalla Sgr.

Eos & Partners, Advisor de Il Fornaio del Casale, con un fatturato di circa 50 milioni di euro, presenta un’ampia offerta di prodotti dolciari ed è protagonista nei segmenti delle torte pronte e nella ricorrenza del Carnevale. I suoi prodotti vengono commercializzati nel mercato italiano ed estero attraverso il proprio marchio “Gecchele” per l’85% del fatturato totale ed il restante in Private Label. Drivers di sviluppo dell’azienda sono la continua innovazione dell’assortimento e una produzione altamente automatizzata.

Nicola Riello, Presidente di Riello Investimenti Partners SGR, ha così commentato: “Con l’acquisizione del Fornaio del Casale continua il nostro posizionamento sull’agroalimentare, settore che rappresenta oggi più del 20% del PIL italiano e che privilegiamo per le sue grandi potenzialità̀ di sviluppo. Della società̀ Il Fornaio del Casale abbiamo apprezzato un preciso posizionamento di mercato che consentirà̀, anche grazie alla ampia gamma di prodotti offerti, una rilevante crescita nel medio periodo. I piani disegnati con l’azienda prevedono un allargamento della distribuzione in Italia e una forte spinta verso l’export. L’internazionalizzazione è infatti alla base del nostro modello di business.”

Darix Gecchele, attuale Presidente de Il Fornaio del Casale, dichiara “Le Famiglie che oggi rappresento hanno scelto di affrontare con Riello Sgr le sfide del futuro e di continuare il percorso di crescita confidando nelle sinergie che un partner finanziario di altrettanta lunga tradizione sistematicamente ha apportato alle aziende in cui è intervenuto”.

Eos & Partners prosegue così la sua attività di valorizzazione di eccellenze italiane, avviandole ad ulteriori percorsi virtuosi.

Le famiglie venditrici sono state assistite da EOS & Partners, in qualità di Advisor, con Roberto Duchini, Emilio Marcon e il Prof. Franco Silvano Toni di Cigoli, dall’Avv. Francesco Diroma dello Studio Diroma e Tesser di Venezia per la parte legale, dal Dott. Leonardo Bodini di Treviso per la parte finanziaria.

Riello Investimenti Partners SGR è stata assistita dal team di Adacta per la due diligence finanziaria, da Pedersoli studio legale per la parte legale, da GEA per l’analisi di Business, da CDS Associati per la parte fiscale e dalla società ERM per quella Ambientale.

