Esaote presenta due nuovi sistemi a ultrasuoni ad Arab Health: MyLab™A50 e MyLab™A70.

GENOVA, Italia e DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 29 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Esaote, azienda innovatrice italiana leader nel campo dell'imaging medicale, è orgogliosa di annunciare la sua partecipazione ad Arab Health, (29 gennaio/1 febbraio 2024 Dubai World Trade Centre, Hall 1 Stand S 1.A30) e la presentazione di due nuovi sistemi a ultrasuoni: MyLab™A50 e MyLab™A70 .

MyLab™A50 e MyLab™A70 incarnano il concetto di agilità e sono progettati per funzionare senza problemi in diversi contesti clinici. Improntati alla compattezza, con il funzionamento a batteria e un design leggero e mobile , soddisfano le esigenze degli operatori sanitari.

"Con gli ultrasuoni della serie A di MyLab™, Esaote ha deciso di dare priorità all'esperienza dell' utilizzatore introducendo un approccio innovativo, come ad esempio l'offerta di una scelta esclusiva di interfacce: un pannello di controllo convenzionale e un pannello completamente touch-enabled. Il design intuitivo, facile da usare e facile da pulire, consente ai medici di utilizzare e navigare tra le funzionalità in modo semplice ed efficiente", affermaFlorence Labb, Customer Marketing Manager di Esaote.

La serie A è stata progettata con lo scopo di soddisfare le diverse esigenze cliniche, la routine quotidiana, ma anche le valutazioni avanzate che sono diventate nuovi standard nell'ecografia, come l'analisi multiparametrica del fegato, l'elastografia e l'imaging di attenuazione, nonché un pacchetto completo di deformazione su ventricoli e atrio per applicazioni cardiologiche.

La combinazione di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale e tecnologia di imaging avanzata consente agli operatori sanitari di prendere decisioni sicure e informate, garantendo risultati diagnostici accurati.

Il lancio della nuova serie A di MyLab™, unita alla nuova brand identity di Esaote, segna un passo significativo verso il senso di cura ed empatia con cui Esaote affronta il suo lavoro quotidiano, per migliorare il benessere delle persone.

MyLab™A50 e MyLab™A70 sono 510(k) in attesa di approvazione presso la FDA. Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti

Il Gruppo Esaote. Leader nell'imaging medicale (ecografia, risonanza magnetica, software per la gestione del processo diagnostico). Alla fine del 2023 il Gruppo conta 1.250 dipendenti, metà dei quali in Italia. Con sedi a Genova e Firenze e proprie unità produttive e di ricerca in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in più di 100 Paesi del mondo. www.esaote.com

