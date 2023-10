Esordio nazionale del sistema DDRS di Polytag: 20.000 ricompense in denaro riscattate dai clienti Ocado Retail

ROMA, 25 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Nell'ambito della primissima implementazione di un sistema di deposito cauzionale digitale (DDRS) a livello nazionale guidata dal pioniere di tecnologie di riciclaggio Polytag, dall'app per il riciclaggio degli imballaggi Bower e dall'importante retailer britannico Ocado Retail, i consumatori hanno riscattato oltre 20 mila ricompense in denaro.

A partire dal 14 luglio, i clienti di Ocado Retail hanno avuto l'opportunità di reclamare ricompense monetarie per il riciclaggio delle bottiglie di latte da 1 e 2 litri a marchio Ocado scansionando codici QR unici di Polytag riscattabili tramite l'app Bower. Come rivelato da un resoconto redatto alla fine di un periodo di prova, oltre 3 mila consumatori hanno scansionato più di 20 mila bottiglie di latte Ocado Retail con il loro smartphone prima di depositarle nel bidone per la raccolta differenziata.

Organizzata in tutta l'Inghilterra e nel Galles, l'iniziativa prima al mondo ha permesso di reclamare ricompense monetarie e donazioni di beneficenza tramite l'app Bower, in cui i clienti hanno creato un account e aggiunto i loro bidoni di raccolta differenziata abituali e gli estremi del conto bancario. Il processo prevedeva la scansione del codice QR integrato nell'etichetta delle bottiglie di latte tramite l'app, lo smaltimento delle bottiglie nel bidone per il riciclaggio domestico registrato e il prelievo della ricompensa nel loro conto bancario. Durante le nove settimane di prova sono state ottenute ricompense pari a 4.000 sterline.

Alice Rackley, CEO di Polytag, ha dichiarato: "Grazie a un'iniziativa pionieristica nata dalla collaborazione con Ocado Retail, abbiamo assistito alla realizzazione di un sistema DDRS nazionale. Sfruttando tecnologie all'avanguardia e soluzioni di imballaggio end-to-end, questo progetto ha fornito ai consumatori proprio ciò che cercavano: una soluzione nazionale scalabile e fattibile per la crisi del riciclaggio improntata sulla comodità e l'efficienza.

"L'esito odierno è il risultato di anni di consultazioni pubbliche, innovazioni tecnologiche e rigorosi test volti a saziare l'appetito dei consumatori per dettaglianti in grado di offrire incentivi reali per il riciclaggio. Siamo orgogliosi di aver compiuto questo importante passo sul cammino verso un'economia circolare e continueremo a collaborare strettamente con i nostri marchi e dettaglianti partner per identificare una soluzione accessibile a tutti."

Laura Fernandez, Direttore Senior di Packaging e Sostenibilità presso Ocado Retail Ltd, ha commentato: "Siamo felicissimi che oltre 3 mila clienti abbiano scansionato più di 20.000 bottiglie di latte Ocado nell'ambito della nostra prova del sistema di deposito cauzionale digitale! Riuscire a lanciare un DDRS funzionale che ripaghi i clienti per le loro attività di riciclaggio è una mossa rivoluzionaria per il riciclaggio stesso e per l'economia circolare britannica."

Il resoconto completo è reperibile su questo link.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/esordio-nazionale-del-sistema-ddrs-di-polytag-20-000-ricompense-in-denaro-riscattate-dai-clienti-ocado-retail-301967139.html