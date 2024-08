ESY SUNHOME Pioniere nella Tecnologia di Integrazione delle Reti con la Prima Installazione Riuscita di IEEE 2030.5 in Australia Meridionale

SYDNEY, Australia, 12 agosto 2024 /PRNewswire/ -- ESY SUNHOME, innovatore di punta nelle soluzioni per l'energia rinnovabile, ha raggiunto un traguardo significativo completando con successo la prima installazione e il collaudo dell'integrazione rete-cloud basata sulla norma IEEE 2030.5 in Australia Meridionale. Questo progresso rivoluzionario rappresenta un passo cruciale verso il miglioramento della sicurezza e dell'efficienza delle reti energetiche digitali.

Con l'energia solare che continua a guadagnare terreno come fonte di energia sostenibile, la sfida di gestire la variabilità della luce solare attraverso uno stoccaggio efficace e un'integrazione alla rete rimane critica. La soluzione innovativa di ESY SUNHOME affronta questa sfida implementando la norma IEEE 2030.5, stabilita dall'Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici (IEEE), che facilita una comunicazione e un controllo fluido all'interno delle reti intelligenti.

L'installazione e il collaudo, completati la scorsa settimana, evidenziano l'impegno di ESY SUNHOME nel rafforzare la sicurezza delle reti in risposta all'ambiente normativo rigoroso dell'Australia. Il governo australiano ha introdotto nuove normative industriali che richiedono la conformità con la norma IEEE 2030.5:2018 e con gli standard CSIP-AUS, garantendo che i sistemi di accumulo di energia fotovoltaica rispettino i più alti standard di sicurezza della rete.

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo nell'Australia Meridionale, che rappresenta il primo passo del nostro percorso verso la rivoluzione tecnologica nell'integrazione delle reti", ha dichiarato Jerry Yang, Direttore Generale di ESY SUNHOME Australia. "La nostra soluzione basata sul cloud non solo soddisfa gli standard rigorosi imposti dal governo australiano, ma stabilisce anche un nuovo punto di riferimento per una gestione energetica efficiente e conveniente."

La soluzione di ESY SUNHOME elimina la necessità di costosi contatori di terze parti o dispositivi hardware aggiuntivi, riducendo così in modo significativo sia i tempi di installazione che le spese. Questa innovazione, oltre a semplificare il processo, migliora l'affidabilità della gestione energetica, rendendola una soluzione ampiamente riconosciuta nel settore.

Sulla scia del successo di questo progetto, ESY SUNHOME continuerà a utilizzare la norma IEEE 2030.5 e la tecnologia di pricing dinamico dell'energia in Australia. Inoltre, l'azienda è pronta a espandere le sue iniziative di Impianti Virtuali di Potenza (VPP) e le sue tecnologie di integrazione della rete nei principali mercati europei, tra cui Belgio, Germania e Italia. Queste regioni, note per il loro forte impegno verso le energie rinnovabili, dovrebbero beneficiare ampiamente dell'innovazione e dell'efficienza dimostrate in Australia.

L'investimento continuo di ESY SUNHOME nella ricerca e nello sviluppo sottolinea la sua missione di guidare l'evoluzione tecnologica del settore. L'azienda rimane dedicata a contribuire agli sforzi globali di sostenibilità attraverso l'energia pulita, con un focus sullo sviluppo di soluzioni energetiche affidabili, intelligenti ed efficienti.

