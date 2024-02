ETH guida gli investimenti istituzionali, mentre i privati continuano a preferire BTC, secondo una relazione a cura di Bybit

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 27 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, uno dei tre exchange mondiali di criptovalute per volume, ha pubblicato "Navigating Bull and Bear Markets, A Dive Into User's Asset Allocation" (Navigare nei mercati rialzisti e ribassisti: un approfondimento sull'allocazione degli asset da parte degli utenti), un nuovo rapporto che mostra il posizionamento degli investitori istituzionali e privati rispetto al mercato rialzista delle criptovalute dopo l'approvazione dell'ETF BTC a gennaio.

Questa panoramica diretta sui dati di trading a cura di Bybit mostra che gli investitori istituzionali si sono spostati verso Ether (ETH) con allocazioni che raggiungeranno circa il 40% entro la fine di gennaio 2024, probabilmente spinti dall'imminente aggiornamento di Dencun alla rete Ethereum. Le allocazioni private, invece, sono circa il 20% per BTC e il 10% per ETH. Per quanto riguarda le stablecoin, il rapporto mostra che gli investimenti privati ne detengono il 36%, mentre le istituzioni sono più pienamente impegnate e ne detengono circa il 10%.

L'analisi delle posizioni sulle altcoin rivela una notevole tendenza da parte delle istituzioni e degli utenti privati a ridurre le proprie partecipazioni nel gennaio 2024, nonostante i rendimenti significativi osservati nei mesi precedenti. Le istituzioni, in particolare, hanno abbandonato quasi completamente le posizioni in categorie di token altamente volatili come meme, AI e BRC-20.

Anche i progetti Layer 2 di Ethereum sono diventati meno popolari. Il rapporto ha rilevato un calo, valutato in dollari, delle attività medie di L1 detenute dalle istituzioni. Tuttavia, il calo è stato meno significativo rispetto a quello delle L2, dove gli asset medi di L2 delle istituzioni sono diminuiti del 70% a gennaio.

"Le istituzioni hanno stabilito la loro rotta per i prossimi mesi e le loro strategie possono essere un faro per i trader intelligenti, mostrando cosa potrebbe accadere in futuro", ha affermato Eugene Cheung, VP e Head of Institution di Bybit. "Tale conoscenza si rivela impagabile, soprattutto per chi debutta nel mondo delle criptovalute, ed evidenziano le tendenze mutevoli dell'allocazione degli asset".

Il rapporto completo è disponibile qui.

#Bybit / #TheCryptoArk

Informazioni su Bybit

Bybit, con 20 milioni di utenti, è uno dei tre exchange mondiali di criptovalute per volume. Fondato nel 2018, offre una piattaforma professionale in cui investitori e trader di criptovalute possono trovare un motore di abbinamento ultraveloce, un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un supporto offerto dalla community multilingue. Bybit è l'orgoglioso partner dei campioni in carica nella classifica piloti e costruttori della Formula Uno: il team Oracle Red Bull Racing.

Per ulteriori informazioni su Bybit visitare la Sala stampa di Bybit.

Per domande da parte dei media contattare: media@bybit.com

Per ulteriori informazioni visitare: https://www.bybit.com

Per restare sempre aggiornati seguire: le community di Bybit e i social.

Discordia | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegramma | TikTok | X | YouTube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2348313/Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/eth-guida-gli-investimenti-istituzionali-mentre-i-privati-continuano-a-preferire-btc-secondo-una-relazione-a-cura-di-bybit-302073184.html