Eureka presenta l'E20 Plus, con performance avanzate di pulizia e con tecnologia di aggiramento degli ostacoli

PARSIPPANY, N.J., 30 agosto 2024 /PRNewswire/ -- Dopo l'enorme successo dell'Eureka E10s, che ha conquistato il mercato mondiale debuttando all'IFA 2023, Eureka è lieta di presentare la sua ultima innovazione, l'Eureka E20 Plus. Questo nuovo modello si basa sul design e sui punti di forza del suo predecessore, l'E10s, ma è stato migliorato e portato all'incredibile potenza di aspirazione di 8.000 Pa; ora incorpora la recentissima spazzola a rullo anti-groviglio e vanta una maggior capacità di aggiramento degli ostacoli grazie alla tecnologia 3D DuoDetect AI™.

La stessa semplicità di sempre: una stazione base trasparente senza sacchetto

L'Eureka E20 Plus conferma il design innovativo dell'E10s. A differenza dei tradizionali robot aspirapolvere dotati di stazione base, l'Eureka E20 Plus è dotato di una stazione base senza sacchetto. Dopo la pulizia, la stazione base raccoglie la sporcizia in un contenitore per la polvere, proprio come la maggior parte degli aspirapolvere senza fili. Quando il contenitore è pieno, per svuotarlo basta premere un pulsante e gli utenti sono pronti per la successiva sessione di pulizia, risparmiando tempo e denaro.

Più pulizia e un miglior aggiramento degli ostacoli

Rispetto all'Eureka E10s, l'Eureka E20 Plus vanta numerosi miglioramenti critici:

Potenza di aspirazione da 8.000 Pa: l'E20 Plus vanta l'incredibile potenza di aspirazione di 8.000 Pa, il doppio dei 4.000 Pa che caratterizzavano l'Eureka E10s. Questa potenza consente all'E20 Plus di raccogliere facilmente anche i detriti più pesanti e garantisce performance di livello superiore sui tappeti, rimuovendo efficacemente la polvere annidata in profondità per una pulizia accurata.

Migliori performance di aggiramento degli ostacoli: l'E20 Plus è dotato dell'avanzata tecnologia DuoDetect AI™ 3D Obstacle Avoidance che utilizza dei laser a doppia linea per una navigazione precisa e il rilevamento degli ostacoli. Questo garantisce una pulizia fluida e autonoma, anche in ambienti domestici complessi.

Design della spazzola anti-aggrovigliamento di peli e capelli: l'E20 Plus è dotato di una spazzola a rullo in gomma di nuova concezione che riduce significativamente l'aggrovigliamento di peli e capelli e migliora del 14%* l'efficacia anti-attorcigliamento. Si tratta di una caratteristica particolarmente utile per i proprietari di animali domestici e per le famiglie in cui questi residui si accumulano spesso sui pavimenti.

*Performance anti-avvolgimento a confronto: per i capelli lunghi 10 cm, l'Eureka E10s presenta un tasso anti-avvolgimento dell'80%, mentre l'Eureka E20 Plus vanta un tasso anti-avvolgimento del 94%. I dati forniti si basano su test condotti da Eureka Lab e le performance effettive possono variare.

Disponibilità

L'Eureka E20 Plus sarà disponibile a partire dal 30 agosto 2024 negli Stati Uniti e in Germania, Francia, Italia e Spagna al prezzo di 499,99 $ negli Stati Uniti e di 499 € in Europa.

Informazioni su Eureka

Fondata nel 1909 a Detroit, Michigan, USA, Eureka® offre una linea completa di aspirapolvere – modelli verticali, bidoni aspiratutto, aspirapolvere ad asta, portatili e senza fili, e robot aspirapolvere. Da oltre 100 anni Eureka continua a innovare e a portare sul mercato prodotti nuovi e molto interessanti, diventando un nome familiare nel Nordamerica e in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare il sitowww.eureka.com .

