ExamOnline presenta la piattaforma per esami online con vigilanza da remoto basata sull'intelligenza artificiale

MUMBAI, India e MILANO, 9 aprile 2024 /PRNewswire/ -- ExamOnline, fornitore leader di soluzioni di valutazione online, ha annunciato oggi l'inaugurazione della sua piattaforma per esami online con vigilanza da remoto di prossima generazione, basata sulla tecnologia all'avanguardia dell'intelligenza artificiale (IA). Questa piattaforma innovativa rivoluziona il modo in cui gli esami vengono gestiti ed erogati, offrendo una soluzione sicura, pratica e scalabile per istituti scolastici, enti di certificazione e aziende di tutte le dimensioni.

La nuova piattaforma ExamOnline sfrutta la vigilanza basata sull'IA per garantire i massimi livelli di sicurezza e integrità degli esami. Il sistema di vigilanza basato sull'IA monitora continuamente gli studenti durante l'esame, utilizzando il riconoscimento facciale avanzato, l'analisi comportamentale e il monitoraggio ambientale per rilevare eventuali casi di imbroglio o assistenza non autorizzata. Viene così eliminata la necessità di commissari, riducendo i costi e le complessità logistiche pur mantenendo lo stesso livello di sicurezza ed equità degli esami tradizionali di persona.

La piattaforma è progettata per fornire un'esperienza di facile uso e intuitiva sia per gli studenti che per gli amministratori degli esami. Offre un ambiente di esame sicuro che riduce al minimo le distrazioni e garantisce un'esperienza di esame senza problemi. Per gli amministratori, la piattaforma semplifica l'intero processo amministrativo dell'esame, dalla creazione dell'esame stesso alla valutazione e alla preparazione dei rapporti. I servizi di vigilanza possono anche essere integrati con piattaforme LMS di terze parti attraverso la tecnologia LTI (Learning Tools Interoperability).

Caratteristiche principali dell'esame online

La piattaforma ExamOnline è stata sviluppata tenendo presente la clientela globale con funzionalità veramente multilingue. La piattaforma è disponibile in sette lingue internazionali e gli esami possono essere creati in qualsiasi lingua. Il feed con doppia fotocamera a 360° , il browser sicuro, la condivisione dello schermo e le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale con registrazione completa del candidato e del video sullo schermo garantiscono un processo di esame a prova di imbroglio. Inoltre, una serie di parametri di configurazione consente di creare esami personalizzabili in base a requisiti specifici.

"Siamo molto lieti di lanciare sul mercato globale questa rivoluzionaria piattaforma basata sull'IA", racconta Maneesh Singh, CEO di ExamOnline."Questa soluzione innovativa risponde alla crescente domanda di vigilanza online sicura e pratica, offrendo allo stesso tempo vantaggi significativi sia agli amministratori degli esami che ai candidati. Riteniamo che questa piattaforma rivoluzionerà il modo in cui vengono condotti gli esami, rendendo il processo di valutazione più efficiente, affidabile e accessibile a tutti".

Informazioni su EsameOnline

ExamOnline è un fornitore leader di soluzioni di valutazione online e offre una suite completa di strumenti per creare, erogare e gestire esami di tutti i tipi. La missione dell'azienda consiste nel consentire alle organizzazioni di condurre valutazioni sicure, affidabili ed efficienti che misurino accuratamente conoscenze e competenze.

Contatto:

