circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire/h2>

FIA: dopo aver annunciato la sua candidatura, Laura Villars contatta tutti i club membri

26 settembre 2025 | 18.15
LETTURA: 2 minuti

GINEVRA, 26 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Alcuni giorni dopo aver annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della FIA, la pilota automobilistica e imprenditrice svizzera Laura Villars, 28 anni, ha lanciato la prossima fase chiave della sua campagna, contattando tutti i club membri della FIA nel mondo e inviando a ciascun presidente un'e-mail personalizzata accompagnata dalla sua piattaforma programmatica.

 

 

Al contempo ha già avviato conversazioni telefoniche dirette con numerosi dirigenti di club per ascoltare le loro opinioni e avviare scambi costruttivi.

Nel suo messaggio Laura Villars ha ribadito il suo impegno nei confronti della FIA:

"La FIA è la nostra casa comune. Ne ho fatto parte per tutta la vita, sia come pilota da corsa sia come membro di club di mobilità. Oggi voglio mettere questa esperienza al servizio di un progetto collettivo, costruito con e per i club".

La sua piattaforma programmatica si articola in cinque forti impegni:

Laura Villars ricorda ai club che la convalida della sua candidatura richiede 18 sostegni ufficiali (6 Sporting Club / 6 Club di mobilità / 6 Mixed Club) tra i 245 club membri della FIA:

"Ora la scelta spetta ai club, che hanno il potere di garantire una vera competizione democratica e di aprire la FIA al futuro".

Il programma completo di Laura Villars sarà presentato nelle prossime settimane, in vista delle elezioni previste per dicembre 2025.

*La piattaforma programmatica completa è allegata al presente comunicato stampa.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2779586/Laura_Villars.jpgPDF: https://mma.prnewswire.com/media/2779713/Laura_Villars_EN.pdf

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/fia-dopo-aver-annunciato-la-sua-candidatura-laura-villars-contatta-tutti-i-club-membri-302568353.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT81064 it Sport Auto_E_Motori Trasporti_E_Logistica Altro Politica_E_PA Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza