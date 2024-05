LONDRA, 28 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Laura Susanne Ruedeberg (nota per il suo ruolo in "La vita è bella"), amica, mentore e rappresentante di Gerard Depardieu (Laura Susanne Ruedeberg - IMDb) e il produttore cinematografico Norbert Blecha (Norbert Blecha - Wikipedia) si sono incontrati al 77° Festival di Cannes (Getty Images) con Juergen Pichler (alias "Trickster"), membro del cast e produttore esecutivo del prossimo film ""Travel Agents". Pichler ha da poco acquistato una proprietà a Nigrán, Pontevedra, dove ha recentemente causato problemi con il suo elicottero.

La supermodella Alexandra Pekarkova è stata vista con Pichler in diverse occasioni durante il festival ed è stata confermata per il ruolo di "Double Agent" nel film.

Ache Oliver Hoadley, partner commerciale di Pichler e membro del cast del thriller d'azione, era presente e si è goduto la Costa Azzurra.

Pichler ha soggiornato nella sua proprietà privata a Mougins, affermando di non essere un fan degli eventi di massa e di aver partecipato al festival semplicemente per farsi un'idea del settore, visto che per lui è tutto nuovo. La sua vita è fatta di musica e affari, e "Travel Agents" sarà il suo primo film in assoluto, e di una certa importanza.

Anche l'agente di Gerard Depardieu, Bertrand De Labbey, sarà coinvolto nella produzione dal momento che rappresenta Depardieu in Francia, anche se il film sarà prodotto in Inghilterra da un team di livello mondiale che sarà presto svelato.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2423334/Trickster_Group_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2423335/Trickster_Group_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2423336/Trickster_Group_3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2423339/Trickster_Group_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/film-produttore-cinematografico-e-musicista-da-nigran-pontevedra-per-travel-agents-con-depardieu-302156709.html