Flipster collabora con WLFI per promuovere l'adozione globale delle stablecoin tramite l'integrazione di USD1

CITTÀ DI PANAMA, 17 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Flipster, una piattaforma di trading di criptovalute perpetue in rapida crescita, ha annunciato oggi la sigla di una partnership con World Liberty Financial (WLFI) per portare USD1, una stablecoin in dollari completamente supportata e regolamentata, nel suo ambiente di trading ad alte prestazioni. La partnership amplia l'accesso a un dollaro digitale affidabile nei mercati globali.

Perché Flipster sostiene USD1

Le stablecoin sono la spina dorsale del trading di criptovalute, il lubrificante essenziale della liquidità, delle garanzie e del regolamento su ogni mercato. I volumi di regolamento ora superano Visa e Mastercard messe insieme, sottolineandone il ruolo centrale nella finanza digitale.

Con USD1, i trader ottengono un dollaro digitale regolamentato e completamente garantito. Integrando USD1 insieme ad altre importanti stablecoin, Flipster offre agli utenti una scelta più ampia e rafforza le basi per l'adozione delle stablecoin in tutto il mondo.

Programma fedeltà USD1 di WLFI: premi per l'adozione anticipata

Per accelerare l'adozione, WLFI ha introdotto il Programma fedeltà USD1 , basato su sistemi di fidelizzazione noti come miglia aeree e punti hotel. Esclusivo per i titolari di USD1, il programma premia l'utilizzo su piattaforme partner selezionate.

I trader possono guadagnare punti fedeltà USD1 su Flipster:

Ciò significa che i trader possono accumulare punti fedeltà USD1, ottenendo al contempo rendimenti sia sui saldi inattivi che sul capitale impiegato in criptovalute perpetue, rendendo Flipster una sede unica nel suo genere, ottimizzata in termini di capitale, per gestire le dimensioni in USD1, posizionandosi al contempo in una primissima fase del suo ecosistema.

Una base più solida per l'adozione delle stablecoin

Combinando il dollaro digitale regolamentato di WLFI con il modello di trading a spread zero di Flipster, questa partnership stabilisce un nuovo punto di riferimento per l'utilità delle stablecoin nei mercati attivi.

Sposta le dimensioni con precisione, guadagna rendimenti su tutti i saldi e sblocca premi USD1.

Preparati per l'esperienza completa da USD1 su Flipster.

Informazioni su Flipster

Flipster è l'exchange senza intoppi per i trader di criptovalute che esigono la migliore esperienza di trading perpetua. Con spread pari a zero sulle coppie principali e saldi che si guadagnano durante il trading, offre precisione e performance per coloro che si muovono velocemente e fanno trading più velocemente. Solo nel 2024, il volume degli scambi di Flipster è cresciuto dell'856% su base annua, consolidandone la posizione come una delle piattaforme di trading di criptovalute perpetue in più rapida crescita. Scopri di più su flipster.io o segui l'azienda su X.

