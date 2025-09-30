circle x black
Fluida lancia il programma Ambassador: importanti percentuali di guadagno per chi segnala aziende interessate alla digitalizzazione HR

30 settembre 2025 | 15.00
Milano, 29 Settembre 2025 - Fondata nel 2018 e diventata parte del Gruppo Zucchetti già nel 2019, Fluida è oggi una scale-up in forte crescita che ha fatto della semplificazione dei processi HR la propria missione. Con oltre 4.000 aziende clienti e un canale indiretto in crescita del 76% nel 2024, la società si è affermata come una delle realtà più innovative del panorama HR-tech italiano e internazionale.

La sua piattaforma Fluida HR Suite in cloud, permette alle aziende di gestire in modo semplice e digitale le attività quotidiane legate alle risorse umane: dalla gestione presenze alla timbratura smart , dalla pianificazione turni alla nota spese, fino all’invio e archiviazione dei documenti e alle comunicazioni aziendali. Tutto in un’unica piattaforma integrabile con i principali gestionali ERP e software paghe.

In questo contesto nasce il programma Fluida Ambassador, pensato per System integrator, Professionisti HR, Editori, Marketplace B2B e in generale chi propone soluzioni digitali alle aziende, con un proprio network di contatti, che potranno trasformare in una nuova fonte di guadagno. L’Ambassador deve semplicemente segnalare a Fluida le aziende interessate alla digitalizzazione dei processi HR: il team commerciale si occuperà della trattativa, lasciando al professionista la parte più gratificante, ovvero il guadagno.

Per ogni abbonamento attivato grazie alla sua segnalazione, l’Ambassador riceverà commissioni fino al 60%, garantite per tre anni. Il programma è strutturato su più livelli (Diamond, Gold, Silver, Bronze), che consentono di accedere a percentuali di commissione crescenti, in base al valore degli abbonamenti generati.

“Con Fluida Ambassador vogliamo valorizzare i legami professionali già esistenti, offrendo uno strumento trasparente, digitale e remunerativo”, spiega Andrea Bortolazzi, VP & Opportunity Leader di Fluida, “Ogni professionista possiede un capitale prezioso: il proprio network di contatti. Con Fluida Ambassador diamo l’opportunità di valorizzare questo patrimonio, trasformandolo in guadagno grazie a un modello trasparente e digitale. È un modo semplice e sostenibile per creare reddito aggiuntivo senza stravolgere la propria attività.”

Gli iscritti al programma avranno accesso a una piattaforma online con dashboard personale per monitorare segnalazioni, trattative e guadagni in totale trasparenza, oltre a un kit di strumenti di marketing, webinar formativi e un consulente dedicato.

Per presentare al meglio l’iniziativa, Fluida organizza un webinar dedicato ai futuri Ambassador, il 15 ottobre 2025 alle ore 15:00. Un'occasione da non perdere per scoprire i vantaggi del programma e comprendere nel dettaglio le modalità di partecipazione.

Per iscrizioni al webinar gratuito: https://meet.zoho.eu/wrcr-hud-kzb

