Unicusano e Heinz insieme per la formazione degli studenti

L'universita' Niccolo' Cusano e' lieta di annunciare la nuova prestigiosa convenzione firmata il 2 luglio con l'importante Societa' H.J. Heinz Supply Chain Europe B.V.. La H. J. Heinz Company, fondata a Pittsburgh nel 1869, e' Leader mondiale in numerosi mercati del food. L'Azienda e' presente in oltre 100 paesi con circa 35.000 dipendenti, 71 stabilimenti e 31 sedi ed un fatturato annuo di oltre 11,7 miliardi di dollari di cui il 60% al di fuori degli Stati Uniti.

La H. J. Heinz Company, nel mondo, opera essenzialmente in tre grandi comparti: Salse & Ketchup, Piatti pronti & Snacks, Alimenti per l'infanzia di elevata qualita' (Infant & Nutrition). Heinz e' presente in modo significativo in Italia dal 1963 con l'acquisizione di Plasmon e, ad oggi, vanta un fatturato di circa 350 milioni di euro annui suddivisi in 300 milioni circa derivanti dal baby food e 50 derivanti dalla linea dieto-terapeutica. Da maggio 2010, Heinz Italia e' stata riconosciuta Head Quarter per il business Global Infant & Nutrition; business di cui l'Italia avra' la responsabilità al fine di guidarne la ricerca, la crescita e la performance su scala globale. La collaborazione tra queste due realta' d'eccellenza ha come oggetto l'attività di ricerca, di formazione, il trasferimento tecnologico e di ricerca industriale e le attivita' di stage per gli studenti dell'Ateneo. Secondo l'accordo stipulato, l'Universita' Niccolo' Cusano mette a disposizione le proprie competenze, le professionalita' nonche' le risorse e i locali da utilizzare per lo svolgimento delle attivita' di comune interesse. L'Unicusano dispone infatti di un Campus all'avanguardia (sito in Via Don Carlo Gnocchi 3, Roma) al cui interno si trova un innovativo laboratorio di Ingegneria, il Remote Lab, dotato delle piu' sofisticate tecnologie e dunque ambiente ideale per lo sviluppo della ricerca scientifica. Il Remote Lab Unicusano permette agli studenti di utilizzare i macchinari custoditi al suo interno sia in presenza che a distanza. La Heinz, da parte sua, si impegna a condividere le linee programmatiche di ricerca e sviluppo, e a sostenere la formazione degli studenti dell'Unicusano attraverso attivita' di stage, formazione didattica ed assegnazione tematiche di studio.