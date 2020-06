A Vignola si è concluso "From idea to action": premi agli studenti per progetti innovativi. Presentate le start up emiliane più virtuose

Vignola (Modena), 7 giugno 2019 - Ieri pomeriggio, presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, gentilmente concessa dalla Fondazione di Vignola, si è svolta la fase finale della quarta edizione di FROM IDEA TO ACTION, un’iniziativa nata per promuovere e valorizzare idee imprenditoriali innovative.

Sono stati premiati i progetti di business preparati dagli studenti delle scuole superiori, che si sono cimentati nel ruolo di startupper: è la conclusione di un percorso di avviamento all'imprenditoria che ha coinvolto nelle ultime settimane gli alunni della quarta superiore indirizzo "Meccatronica" e della quarta del Liceo scientifico dell'IIS P.Levi di Vignola.

La Famiglia Tassi ha premiato il progetto migliore, Plastic Plug, BPER Banca quello con maggior impatto sociale, Parkit, mentre il Lions Club Vignola Castelli Medioevali lo studente che si è maggiormente distinto per iniziativa, Paolo Sabatini.

Nel corso della serata, inoltre, sono state presentate quattro start up già avviate che hanno raccontato la loro esperienza di lavoro: Vintag (marketplace di abbigliamento e accessori vintage), Garanteasy (sistema di gestione delle garanzie di prodotti consumer), Moto Parrilla (bici elettriche di design), Jungle (sistema di gestione magazzini per negozi retail). Tutte e quattro queste aziende sono emiliane (le prime due di Bologna, la terza di Reggio Emilia e la quarta di Vignola).

L’idea di questa manifestazione nasce dalla famiglia Tassi e in particolare da Carlo Tassi, imprenditore e business angel, che vuole così ricordare la figura del padre Lamberto, anche lui imprenditore, scomparso nel 2014. Coinvolge, dalla prima edizione, il Liceo Levi e lo studio di consulenza per l’innovazione The Doers, e beneficia del supporto del Lions Club Vignola Castelli Medioevali, di BPER Banca e della Fondazione di Vignola.

I progetti sviluppati dai ragazzi, tutti con alto impatto sociale, sono stati nove; di questi sono stati selezionati i quattro migliori per l'evento finale di ieri, dai quali sono stati scelti quelli premiati dalla giuria. Anche quest'anno il percorso è stato organizzato nell'ambito del periodo di alternanza scuola-lavoro concentrando l’impegno principale in una settimana (dal 13 al 18 maggio). L’obbiettivo di questo progetto è stato quello di stimolare i giovani a ragionare con una mente aperta, perché provare ad essere imprenditori vuole dire anche essere prima di tutto ottimi gestori di se stessi.