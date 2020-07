Career Day: Unicusano e il rapporto tra Università e mondo del Lavoro

Roma, 10 giugno 2019 - L’Università Niccolò Cusano si è impegnata negli anni per offrire ai suoi studenti la possibilità di seguire corsi che garantissero loro maggiori opportunità di impiego dopo aver concluso il percorso di formazione.

I numeri dell’ateneo parlano chiaro e mettono in mostra la crescita di questa università, legata al progressivo ampliamento dell’offerta formativa per gli iscritti. La formazione offerta dall’ateneo telematico non è però puramente teorica, ma è anche rivolta al mondo del lavoro, come sarà possibile scoprire nel corso del Career Day Unicusano, che si terrà a Roma l’11 Giugno per la seconda edizione di questo evento e che sarà il luogo di perfetto incontro fra la formazione universitaria ed il mondo del lavoro con le sue tante sfaccettature.

Il rapporto tra Unicusano e le aziende

L’università telematica Niccolò Cusano è considerata attualmente una delle migliori in Italia e negli ultimi anni ha registrato in netto incremento delle iscrizioni. Confrontando i numeri di nuovi studenti del 2018 con quelli del 2016 si nota una crescita del 20%, che diventa addirittura del 118% se si fa un confronto con i dati del 2014.

Sono diversi i motivi che hanno supportato la crescita registrata e tra questi la decisione di ampliare l’offerta formativa – inserendo corsi per le professioni richieste dal mercato attuale – ed il rapporto che l’ateneo ha stretto con diverse aziende.

Un punto di forza dei corsi di laurea online proposti da questa università è di non essere incentrati solo sull’aspetto teorico: per lo studente sono previste infatti delle attività extra, con un’impronta fortemente pratica e pensate per offrirgli l’opportunità di mettere alla prova le sue conoscenze e di acquisire delle competenze operando direttamente nel settore di interesse.

Gli studenti di Unicusano potranno allora sfruttare le opportunità messe a loro disposizione e fare delle attività extra o dei veri e propri tirocini presso importanti aziende affini al loro corso di studio.

Perché partecipare al Career Day organizzato dall’ateneo

Il Career Day dell’ateneo Unicusano è ormai alle porte: il campus di Roma dell’università si trasformerà nel luogo perfetto per entrare in contatto con aziende importanti del panorama italiano ed internazionale.

Gli studenti potranno sfruttare quest’occasione per presentare direttamente i loro curricula e per sostenere colloqui in loco. Sono 40 le aziende – BMW, Ploomia, BCC, Elettronica Spa, Lidl e Tim, giusto per fare alcuni esempi – che prenderanno parte a questo evento e che saranno alla ricerca di nuove risorse da inserire nei team.

I partecipanti avranno anche la possibilità di assistere a conferenze organizzate appositamente per questo evento e che verteranno sui temi principali che interessano oggi l’universo lavorativo. Si terrà anche una conferenza dedicata alla sicurezza sul lavoro, un tema spesso trascurato ma di primaria importanza e sulla cui attualità nessuno avrebbe da ridire.

Non resta che preparare il curriculum ed aspettare l’11 Giugno: le porte del mondo del lavoro si potrebbero aprire proprio quel giorno!

