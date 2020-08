SDRPY partecipa al workshop per le operazioni umanitarie in Yemen organizzato dal Comando della Coalizione a guida saudita

RIYADH, Arabia Saudita, 10 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Il Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) partecipa al "Workshop per le operazioni umanitarie JFC," organizzato per quattro giorni dal Comando di forze alleate (JFC) della Coalizione per ripristinare la legittimità in Yemen. L'apertura lunedì è stata presenziata da S.A.R. il capo di stato maggiore Fahad bin Turki bin Abdul Aziz Al Saud, comandante del JFC; S.E. Mohammed bin Saeed Al Jabir, ambasciatore del Custode delle Due Sacre Moschee in Yemen e generale supervisore del SDRPY; e diversi alti ufficiali della Coalizione.

All'apertura, il generale maggiore principe Fahad bin Turki ha evidenziato il fatto che le operazioni militari a guida saudita sono state mirate, innanzitutto, alla protezione del popolo yemenita.

"Ogni azione che aiuta ad innalzare gli standard di vita dei nostri fratelli e sorelle in Yemen e contribuisce a raggiungere per loro sviluppo e stabilità è un'azione positiva," ha detto il principe Fahad bin Turki. "E' in realtà più importante dell'azione militare."

Da parte sua, l'ambasciatore Al Jabir ha detto che il workshop è arrivato in un momento in cui l' SDRPY stava già lavorando con il governo yemenita per raggiungere la pace, collegando la fase umanitaria delle operazioni con la fase di sviluppo.

"Diversi settori vitali in vari governatorati yemeniti sono coinvolti in linea con una strategia e visione che mettono al primo posto il benessere del popolo yemenita," ha commentato l'inviato saudita in Yemen. "Questa strategia risponde ai bisogni di servizi, riduzione della disoccupazione, mobilità dell'economia e stabilità della moneta attraverso il deposito saudita di 3,2 miliardi di dollari alla Banca Centrale dello Yemen."

L' ambasciatore Al Jabir ha sottolineato il ruolo del SDRPY nel fornire elettricità alle centrali elettriche dello Yemen in tranches stimate a 180 milioni di dollari, "aiutando a illuminare case e negozi e raggiungere una regolare fornitura elettrica per oltre 18 milioni di beneficiari." Questo si è riflettuto, ha aggiunto, nella "ripresa dell'economia e della vita sociale in Yemen," e nel supporto tangibile che il governo yemenita ha ricevuto per pagare gli stipendi.

Poichè lo sviluppo "potrà essere raggiunto solo in condizioni di sicurezza e stabilità," ha aggiunto l'ambasciatore, SDRPY ha lanciato immediatamente progetti in aree liberate, che costituiscono l'85% del territorio yemenita, e stava ora accelerando l'implementazione dei progetti per dare risposte ai bisogni primari in tutte le province. Questi includono la guardia di confine e la riforma del settore sicurezza, e la riabilitazione della polizia e delle autorità locali.

SDRPY sta portando avanti progetti in sette aree – sanità, educazione, trasporti, acqua, elettricità, sicurezza, agricoltura e pesca – in coordinamento con le autorità locali yemenite e in cooperazione con aziende yemenite per sostenere l'economia dello Yemen e offrire opportunità di lavoro. I progetti per raggiungere la sicurezza del cibo supportano l'agricoltura, la pesca e l'allevamento del bestiame, che valgono per oltre il 70% del reddito yemenita.

Nel campo dello sviluppo, SDRPY lavora con i partner yemeniti come il Servizio di promozione per le piccole e micro imprese (SMEPS), che è parte del Fondo sociale per lo sviluppo dello Yemen; partner internazionali come la Banca Mondiale e la Islamic Development Bank; e le agenzie dell'ONU, come la Food and Agriculture Organization (FAO) e il World Food Programme (WFP), per realizzare iniziative in sostegno alla comunità e allo sviluppo economico.

