Quali scarpe antinfortunistiche acquistare? Come fare la scelta giusta e risparmiare

Milano, 10 dicembre 2019 - Sulla sicurezza sul lavoro conviene non rischiare. Oltre a infrangere le normative di riferimento, viene messa a repentaglio la propria salute. Qual è quindi la scarpa antinfortunistica migliore? La scarpa protegge il lavoratore, o meglio i suoi piedi e talvolta parte della gamba, da eventi pericolosi che accadono in alcuni contesti professionali.

Data questa sua natura, dovrà essere adatta ai terreni in cui ci si muove e coerente con il tipo di attività. L’acquisto corretto passa dall’analisi di numerose variabili, a partire dalla forma. Il mercato delle scarpe antinfortunistiche prevede diverse opzioni: scarpe basse, alte, stivali, sandali e zoccoli.

Quelle basse riescono a schermare il piede senza però raggiungere la caviglia. Le scarpe alte e gli stiva-li offrono maggiore protezione, coinvolgendo la caviglia e sfiorando il ginocchio, nel caso degli stivali.

Quest’ultimi sono indicati soprattutto per chi opera in ambienti soggetti a particolari fenomeni metereologici, come freddo e pioggia.

I gradi di protezione offerti dalle scarpe da lavoro secondo la normativa europea

Va quindi valutato l’impatto della normativa vigente. A seconda dell’incarico lavorativo cambiano i vincoli da rispettare, si parte dal livello denominato SB (sicurezza base) che prevede un puntale rinforzato in gra-do di affrontare un impatto fino a 200 joule.

Il livello S1, oltre alle prerogative di quello SB, implica la presenza di suola antistatica che disponga dell’assorbimento di energia nella zona del tallone. Qualora invece la sigla sia S1P, diviene indispensabile anche l’adozione di una lamina anti-perforazione.

Globalmente, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa europea EN ISO 20345:2011, abbiamo otto livelli di protezione: SB, SBP, S1, S2, S4, S1P, S3, S5. Nel processo di selezione del prodotto divengono pertinenti anche altre sigle, a dispetto delle precedenti identificano caratteristiche secondarie.

Ad esempio, ci saranno scarpe dotate di isolamento alle basse (CI) o alte (HI) temperature, oppure prodotti che riportano il codice WR, ossia l’impermeabilità. L’articolo migliore è sempre quello più perfor-mante rispetto alle specifiche condizioni d’uso imposte dall’incarico lavorativo.

