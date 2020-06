Quali sono i migliori corsi di formazione online? Come distinguere i corsi validi dagli specchietti per le allodole

Entrare nel mondo del lavoro o migliorare la propria posizione è un’impresa spesso complessa e faticosa che necessita della giusta preparazione, in modo da acquisire le competenze adeguate e rendersi competitivi sul mercato.

Il primo passo è quello di valutare attentamente le diverse opzioni presenti nel variegato mondo della formazione, definendo il campo di interesse e la tipologia di corso che più si adattino alle proprie inclinazioni ed esigenze. Una modalità di apprendimento che riscuote sempre più successo è rappresentata dall’e-learning, che sfrutta le possibilità offerte da internet per usufruire di pratiche lezioni a distanza, per il massimo della flessibilità di orario e dell’ottimizzazione di tempo ed energie.

Considerando l’imponente crescita di questo settore negli ultimi anni, non è semplice riuscire a capire quale sia il miglior corso di formazione online e distinguere correttamente fra seri percorsi di studio e proposte improvvisate, correndo il rischio di incappare in lezioni scarne e superficiali pagate a caro prezzo.

Un criterio fondamentale da seguire è l’affidabilità del centro, l’esperienza maturata e le certificazioni ottenute, oltre ad una significativa varietà di scelta in ambito didattico. Un nome che soddisfa questi requisiti è senza dubbio il Centro Europeo di Formazione, leader nel settore dell’insegnamento a distanza, che vanta ormai più di 40.000 studenti seguiti e recensioni molto positive che sottolineano il livello elevato dei corsi, la professionalità e cortesia degli insegnanti e la comodità del servizio in generale.

CEF fonda il suo successo su un metodo di studio efficace e un’assistenza continua da parte di docenti dedicati, permettendo di pianificare percorsi personalizzati e focalizzati sul raggiungimento degli obiettivi. Il tutto è facilitato da una piattaforma di e-learning moderna e funzionale, tramite cui seguire video lezioni in tutta libertà e sottoporsi a verifiche periodiche per testare i progressi ed ottenere l’attestato finale. Le tariffe applicate risultano convenienti e prevedono formule di pagamento su misura, rendendo i corsi accessibili a tutti.

Ad ampliare ulteriormente il bacino di utenza contribuisce l’ampia offerta formativa, che spazia fra categorie differenti e molto richieste come Ristorazione, Benessere e Sanità e che consente di trovare ad esempio un Corso per Cuoco Professionista, consigliato dallo Chef Antonino Cannavacciuolo, o un Percorso Immagine finalizzato a creare un consulente esperto in Bellezza e Benessere, con l’approvazione del look maker Diego Dalla Palma.

Oltre al parere di illustri e qualificati professionisti, l’efficacia e l’accurata gestione dei corsi di CEF è garantita da importanti certificazioni di qualità, di legalità e rispetto dell’ambiente che ne sanciscono gli alti standard.

Questi fattori rendono CEF la soluzione migliore a cui affidare la propria formazione e da cui ricevere tutto il supporto necessario per semplificare il percorso di apprendimento, rendendolo avvincente e completo, ed acquisire gli strumenti utili per iniziare una promettente carriera o intraprendere uno stimolante cambiamento lavorativo.

INFO E CONTATTI: Il Centro Europeo di Formazione, fondato nel 2007 e con sede a Novara, è leader del settore dei corsi online professionali e annovera all’interno del suo staff insegnanti esperti e competenti in diversi settori, garantendo un’offerta formativa ampia e qualificata.

Per avere maggiori informazioni: www.corsicef.it