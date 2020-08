EMBA modulare SDA Bocconi: per professionisti che non vogliono rinunciare a investire su sé stessi

Milano, 8 maggio 2020 - Per chi ha già una carriera lavorativa avviata ma vuole ampliare prospettive di crescita e competenze manageriali, un Executive Master in Business Administration pensato per conciliare l’investimento sul proprio futuro con gli impegni professionali del presente è la scelta giusta. Offre grande flessibilità, permettendo di scegliere tra la formula EMBA Modular e quella Week-end.

L’Executive Master in Business Administration è un percorso di apprendimento pensato per i profili manageriali e gli executive che sono già forti di una solida esperienza lavorativa ma che vorrebbero investire sulle skills personali, in un’ottica di crescita significativa. I percorsi formativi si adeguano alle esigenze specifiche di ciascuno, permettendo di conciliare il lavoro e lo studio, garantendo in ogni caso eccellenza qualitativa. L’EMBA è organizzato da SDA Bocconi School of Management, la prima business school italiana con i più alti ranking internazionali. I suoi docenti costituiscono l’asse portante del corso, e sono supportati durante le lezioni dalle testimonianze di manager, imprenditori ed esponenti del mondo aziendale italiano e straniero che arricchiscono il programma con contributi di alto livello. L’EMBA è strutturato secondo un modello differenziato e flessibile con due formati, entrambi in grado di offrire una learning experience ottimale. La versione weekend è distribuita sui fine settimana e prevede un modulo settimanale full-time + Concentration, mentre quella dell’EMBA modulare è studiata su sette moduli one-week oltre a sei week-end + Concentration, Entrambe le proposte sono progettate per rispondere alle necessità legate alla vita professionale e garantiscono una solida formazione di tipo manageriale.

EMBA Modular o Weekend un modello di apprendimento che garantisce l’eccellenza

L’Executive MBA di SDA Bocconi si propone di offrire un modello di studio differenziato, organizzato secondo sessioni teoriche ed esempi di best practices. Si distingue nell’ambito didattico poiché è in grado di ricreare un’esperienza immersiva, orientata all’azione e verificabile immediatamente in ambito lavorativo. Entrambe le formule, EMBA modulare e week-end prevedono un’intensa attività face-to-face di 210 sessioni, fondamentale per confrontarsi con i docenti e i testimoni e per poter sviluppare un’efficace dinamica di gruppo. Complementari ai momenti in aula, l’EMBA include 3 moduli di hybrid learnigs suddivisi in 18 sessioni e 7 tutorial online seguiti da test di autovalutazione: case study, progetti di gruppo, lavoro di gruppo virtuale, simulazioni e apprendimento esperienziale. È il mix formativo perfetto per chi intende acquisire conoscenze utilizzabili sul campo, attivando uno scambio virtuoso tra studio e lavoro. È un processo basato sull’applicazione di modelli e logiche interpretative che vengono validati attraverso casi aziendali reali, esemplificativi delle dinamiche in continua evoluzione dei settori e dei mercati a livello internazionale.

Inoltre, il master mette in contatto i partecipanti con il mondo aziendale italiano e internazionale, grazie alle testimonianze di professionisti e imprenditori provenienti da molteplici settori e con diversi background. Ciò garantisce un confronto costante, oltre che un arricchimento reciproco. Permette infatti di costruire un network attivo con questi profili altamente specializzati, oltre che con gli altri partecipanti, i docenti e gli Alumni dell’Università Bocconi.

Nell’ambito dell’Executive MBA inoltre, SDA Bocconi mette a disposizione una dotazione tecnologica finalizzata a implementare l’esperienza di apprendimento: un device dedicato e una piattaforma di e-learning estremamente versatile. Si tratta di contenitore di verifiche e repository condiviso, vero e proprio strumento di knowledge management.

Info e dettagli:

https://www.sdabocconi.it/it/mba-executive-mba/executive-mba