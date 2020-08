Smart Working anche nel settore legale con VGS Lawyers

Diritto di famiglia e consulenza alle imprese da remoto

Milano, 25maggio 2020 - Nell'ambito delle misure adottate dai governi mondiali per il contenimento e la gestione della pandemia da COVID-19, la necessità di effettuare il proprio lavoro in modalità cosiddetta di “smart working” risulta essere tra quelle più rilevanti. Esso prevede la facoltà e la possibilità di svolgere determinate prestazioni di lavoro in modalità agile e presso il proprio domicilio.

Il lavoro agile (“smart working”) è una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro caratterizzato dall’assenza di costrizioni orarie o spaziali. In tale contesto, il regime di smart working aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro cercando di favorire la sua produttività ed è attuabile nella gran parte dei contesti lavorativi. Tuttavia, ad uno sguardo più attento, alcune attività professionali risultano naturalmente più adatte di altre allo svolgimento delle prestazioni in regime di smart working.

Ne è un felice esempio lo studio legale VGS lawyers, con sede a Milano e Palermo. Lo Studio si occupa di fornire assistenza legale, in diritto italiano, ad una clientela prevalentemente anglofona.

Diritto di famiglia

Lo Studio VGS Lawyers si compone di due anime: l’una specializzata nell’assistenza in materia di Diritto di Famiglia (Family Lawyers), ivi includendo Separazioni e Divorzi (si trova la sezione dedicata su divorce lawyers in Italy); Affidamento di Minori; Adozioni; Violenza Domestica e Successioni Ereditarie (Italian inheritance and succession), in cui almeno una delle parti sia un cittadino o residente straniero.

Assitenza remota e con supporto ai canali digitali

L’assistenza legale è fornita in lingua inglese. Tutti i professionisti dello Studio sono perfettamente fluenti in lingua inglese. Questa realtà, composta oggi da circa 25 professionisti, come confermato dalla fondatrice Avv. Valentina Giarrusso, era già incline a lavorare in regime di smart working, prima che essa diventasse una raccomandazione del Governo in periodo di pandemia. Lo Studio VGS Lawyers, rivolgendosi esclusivamente ad una clientela straniera, non sempre ha occasione di incontrare personalmente i propri clienti in quanto residenti in un altro Stato. L’uso di software come Zoom, Skype, Microsoft Team o Slack ha consentito ai professionisti dello studio di interfacciarsi, nel corso degli anni, con essi in tutte le fasi dell’assistenza legale, inclusa quella iniziale del conferimento del mandato.

Tuttavia, le questioni trattate, sono spesso delicate e richiedono lunghi colloqui con clienti e controparti. Ed è per questo che una grande dimestichezza con i presidi digitali è sempre stato un requisito indispensabile che ogni collaboratore dello Studio deve possedere.

Consulenza alle imprese

Una seconda sezione dello studio è specializzata in Consulenza alle Imprese (VGS Corporate Lawyers), con particolare focus su Costituzione (setting up an SRLS in Italy), Fusione, Acquisizione (The joint stock company under Italian Law) e Liquidazione di Società in Italia; Contrattualistica Commerciale; Protezione dei Dati Personali; Assistanza Fiscale e Tributaria; Recupero del Credito; Diritto Finanziario e Diritto dei Media.

Scopri tutti i servizi attivi: https://www.vgsfamilylawyers.com/

Sede di Milano: Viale Bianca Maria 22 - 20129

Sede di Palermo: Via Ruggiero Settimo 74H - 90139

+39 0250043613 info@vgslawyers.com

Comunicazione e Digital PR a cura di

Iside Web (http://www.isideweb.com)