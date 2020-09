BPER Banca, in provincia di Bologna e Ferrara 26 borse di studio “Fondazione 150°”

Paolo Barchi, Responsabile Direzione Regionale Emilia Est, BPER Banca.

Bologna, 27 maggio 2020 - Sono 26 gli studenti bolognesi e ferraresi vincitori dell’edizione 2020 della Borsa di Studio “Fondazione Centocinquantesimo” di BPER Banca, premiati per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2017-18.

Lorenzo Lombardi, Dario Ralletti, Andrea Sicari, Arianna Cinti, Stefano Riberti e Filippo Valzano si sono aggiudicati l’assegno da 700 euro; 500 euro per Alice Barbato, Ilaria Campioni, Nicole Bonassisa, Lucia Capatti, Sara De Luca, Ivan De Simone, Maria Elena Fantuzzi, Riccardo Bartolini, Ilaria Benasciutti, Rossella Bergami, Filippo Cenacchi, Giada Diversi, Andrea Iaccheri, Anna Marchianò, Martina Preti, Alessandra Rimondini, Sofia Rossi, Riccardo Stafuzza., Ylenia Trapani e Lucrezia Gilli .

A causa dell’emergenza sanitaria i ragazzi hanno dovuto rinunciare alla tradizionale cerimonia di consegna degli attestati alla presenza di autorità, parenti e giornalisti, ma nei giorni scorsi sono stati comunque tutti contattati dall’Istituto.

Il premio è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca popolare dell’Emilia Romagna, fondata nel 1867 con la denominazione di Banca Popolare di Modena, ed è giunto alla 53esima edizione.

Complessivamente quest’anno vengono assegnate 241 borse (76 da 700 euro e 165 da 500 euro), distribuite tra gli studenti delle scuole superiori di tutte le province italiane in cui l’Istituto è rappresentato.

L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che BPER Banca riserva ai territori, con particolare riguardo al mondo della scuola e della cultura giovanile.

Paolo Barchi, Responsabile Direzione Regionale Emilia Est, ha sottolineato: “E’ un periodo particolare in cui stiamo modificando le nostre abitudini. Uno degli incontri tradizionali in questa stagione per la nostra Banca è la consegna delle borse di studio, che quest’anno non si è potuta svolgere con le consuete cerimonie. Voglio comunque complimentarmi con tutti i vincitori, augurandomi di poterli incontrare presto di persona. Sono sicuro che dai giovani arrivi un segnale forte di volontà di reazione a questa situazione, e ciò mi rassicura molto per il futuro”.

