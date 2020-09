BPER Banca, in Lombardia 8 borse di studio “Fondazione 150°”

Nella foto Diego Malerba, Responsabile Direzione Regionale Lombardia, BPER Banca.

Milano, 29 maggio 2020, Sono 8 gli studenti lombardi vincitori dell’edizione 2020 della Borsa di Studio “Fondazione Centocinquantesimo” di BPER Banca, premiati per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2017-18.

Ilaria Barotto, Irene Barotto, Francesca Fizzardi, Giulia Maffezzoli, Ilaria Zani, Giada Caccialanza, Jacopo Bosetti e Vittorio Simoni si sono aggiudicati l’assegno da 500 euro.

A causa dell’emergenza sanitaria i ragazzi hanno dovuto rinunciare alla tradizionale cerimonia di consegna degli attestati alla presenza di autorità, parenti e giornalisti, ma nei giorni scorsi sono stati comunque tutti contattati dall’Istituto.

Il premio è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca popolare dell’Emilia Romagna, fondata nel 1867 con la denominazione di Banca Popolare di Modena, ed è giunto alla 53esima edizione.

Complessivamente quest’anno vengono assegnate 241 borse (76 da 700 euro e 165 da 500 euro), distribuite tra gli studenti delle scuole superiori di tutte le province italiane in cui l’Istituto è rappresentato.

L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che BPER Banca riserva ai territori, con particolare riguardo al mondo della scuola e della cultura giovanile.

Diego Malerba, Responsabile Direzione Regionale Lombardia, ha sottolineato: “E’ un periodo particolare in cui siamo tutti costretti a modificare le nostre abitudini. Uno degli incontri della primavera a cui siamo maggiormente legati è la consegna delle borse di studio, che quest’anno non può svolgere con le consuete modalità. Esprimo comunque l mie congratulazioni a tutti i vincitori, sperando di poterli incontrare presto di persona. Sono certo che dalle nuove generazioni arrivi un segnale forte di volontà di reazione a questa situazione, e ciò mi conforta molto per il futuro”.

Per info: www.bper.it