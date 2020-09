Le Fonti Awards® Principi del Foro, trionfa Giuseppe Fornari. Al via la TV Week dedicata al Penale d’Impresa

Una serata di riconoscimenti e un’intera settimana televisiva dedicata ai risvolti penali post Covid-19.

Milano, 8 giugno 2020 – Dalle aule di tribunale agli studi di Le Fonti TV. La decima edizione dei Le Fonti Awards®, tenutasi lo scorso giovedì 4 giugno e totalmente dedicata al mondo legale, ha visto tra i protagonisti studi e avvocati penalisti.

La televisione nazionale di Le Fonti, che da sempre fa dell’innovazione digitale la propria mission, organizzando eventi televisivi privati, tavole rotonde e settimane monotematiche; ha garantito massima risonanza mediatica all’evento trasmettendo in diretta la cerimonia.

Il riconoscimento più ambito, quello di Avvocato dell’Anno Diritto Penale è andato a Giuseppe Fornari (Fornari e Associati). Vittoria anche per Elisabetta Busuito (Perroni e Associati) e Giorgio Perroni (Perroni e Associati) che hanno rispettivamente ottenuto i riconoscimenti di Avvocato dell’Anno Diritto Penale Lavoro e Avvocato dell’Anno Diritto Penale Finanziario. Il titolo di Studio dell'Anno Diritto Penale Ambientale è spettato allo Studio Bolognesi - Avvocati Penalisti di Impresa.

Chiara Padovani (Studio Legale Padovani) è stata insignita del titolo di Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale, mentre il riconoscimento quale Avvocato dell’Anno nel Diritto Penale dell’Arte è stato conferito a Francesco Emanuele Salamone, socio co-fondatore di SDV Avvocati Associati.

Guido Camera (Studio dell’Avvocato Guido Camera) ha meritato il trofeo come Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale White Collar Crime, mentre CERQUA METTICA Studio Legale Oak è stato valutato Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale.

In ambito compliance, due premi ad personam per Mario Chiodi (Carnà Partners) e Ascensionato Raffaello Carnà (Carnà Partners), giudicati rispettivamente Professionista dell’Anno Tax Compliance e Professionista dell’Anno Compliance Risk Management.

Non solo Awards, però. È partita lunedì 8 giugno e proseguirà fino al 14, la TV Week di Le Fonti dedicata al Penale d’Impresa, dal titolo: “Le nuove responsabilità penali per l'impresa dopo il Covid-19”.

Oltre 3,2 milioni di telespettatori attesi, 85 ore di diretta e oltre 30 relatori tra avvocati, imprenditori, professionisti, consulenti e giuristi d’impresa.

Come cambia la responsabilità penale per imprese e imprenditori post Covid-19? Da un lato la giustizia italiana si è paralizzata per mesi, dall’altro è aumentata la produzione normativa per contenere il nuovo rischio biologico. Come fare adesso ad affrontare la ripartenza del Sistema Paese? Ma si parlerà anche delle criticità legate al nuovo processo penale a distanza, di come cambia la figura dell’avvocato penalista e delle iniziative per risolvere l’emergenza delle carceri.

Un palinsesto ricco di appuntamenti, in cui verranno proposti servizi, interviste e focus che offriranno una visione completa sul ruolo cruciale giocato in questa fase dal diritto penale e sulle nuove sfide che dovranno essere affrontate da imprese e professionisti.

Tra gli speaker:

Eriberto Rosso, Segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane

Alessandro Bastianello, Presidente Commissione Carceri dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Valentina Alberta, Componente della Commissione carceri dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Ascensionato Raffaello Carnà, Managing Partner Carnà & Partners

Giovanna Di Rosa, Presidente Tribunale di Sorveglianza di Milano

Maurizio de Cicco, Presidente e Amministratore Delegato Roche

Rosario Pistorio, Amministratore Delegato Sonatrach Raffineria Italiana

Carlo Simone Massenti, Vice President Legal Italy and Western Southern Region, AstraZeneca

Celeste Tufano, Senior Counsel, EMEA Bain & Company Italy

Ascensionato Raffaello Carnà, Managing Partner Carnà & Partners

Filippo Corsi, General Counsel e Chief Compliance Officer Hitachi Rail

Filippo Fonzi, Legal Director Unieuro

Raffaele Gnazzi, Direttore Legal Compliance Novomatic Italia

Marina Montotti, General Counsel BNP Paribas Real Estate

Chiara Padovani, Avvocato e Founder Studio Legale Padovani

Paolo Quaini, General Counsel Alitalia

Andrea Di Paolo, Responsabile Affari Legali e Regolatori Sud Europa British American Tobacco

Filippo Gaggini, Managing Partner Progressio Sgr

Luigi Isolabella, Avvocato Penalista e Socio Fondatore Studio Isolabella

Alessandro Nespoli, Chief Compliance Internal Audit Officer Prysmian Group

Marco Pessi, General Counsel OVS

Cristina Rustignoli, General Counsel Generali Italia

Pierluigi Zaccaria, Head of Legal Affairs SEA

Giuseppe Fornari, Avvocato penalista e Fondatore Studio Legale Fornari e Associati

Andrea Soliani, Presidente Camera Penale di Milano

A questo link l’agenda con l’elenco completo di approfondimenti e relatori:https://www.lefonti.tv/penale-di-impresa-tv-week/

Studio Isolabella, Carnà & Partners

Le Fonti TV

