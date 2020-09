Webinar con il compositore Giovanni Allevi ed il suo libro "L’Equilibrio della lucertola"

Roma, 9 giugno 2020 - L’Università degli Studi eCampus ospita mercoledì 10 giugno, alle ore 18 - all’interno della propria rassegna editoriale - il webinar in compagnia del compositore di fama internazionale Giovanni Allevi e del suo libro “L’EQUILIBRIO DELLA LUCERTOLA. L'universo è asimmetrico. Anche la felicità lo è.” (Solferino, 2018, pag. 180).

“Un giorno, all’improvviso, Giovanni perde l’equilibrio. Si sente vacillante, smarrito nello spazio e non riesce, nemmeno per pochi secondi, a restare dritto su un piede solo. Tenta di fare esercizi mattutini di equilibrio, sul balcone di casa, ma non basta. Allora si distacca da tutto e da tutti e, su un’isola deserta, comincia il percorso che lo porterà a tornare nel centro di se stesso: attraverso la corsa, ma anche attraverso un incontro strano, quello con le lucertole che popolano l’isola. È vero che gli parlano, o è un trucco della sua mente? Di certo, gli insegneranno la saggezza. E l’equilibrio.

Un apologo nella vena di Paulo Coelho, una moderna favola morale come quelle di Luis Sepúlveda: dedicata ai ragazzi che crescono in un mondo squilibrato ma preziosa anche per tutti gli adulti che, di tanto in tanto, si sentono vacillare e hanno paura di cadere.

Una storia intensa e leggera, adatta a tutti”.

Il Maestro Giovanni Allevi, in compagnia del Prorettore Lorenza Lei, dà quindi appuntamento sui canali Facebook e Youtube di Università eCampus a tutto il suo pubblico per raccontare, attraverso domande e spunti di riflessione, la condizione comune, universale e misteriosa in bilico tra equilibrio e disequilibrio; l’incessante e affascinante ricerca della rigenerazione; il valore del silenzio, della natura, della bellezza così come delle nostre paure e della nostra unicità. Sopra tutto la musica, “regina incontrastata”.

Insomma, un viaggio asimmetrico e coraggioso tra lotta e armonia, a testimoniare che “se, attraverso un movimento scomposto, io sto cercando l’equilibrio, forse anche l’universo sta facendo lo stesso”.

In diretta sui canali Facebook e Youtube di Università eCampus:

https://www.facebook.com/unieCampus/

https://www.youtube.com/user/UniversitaeCampus

Per informazioni:

eventiecampus@uniecampus.it