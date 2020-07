HR Diritto del Lavoro, due mondi sempre più complementari premiati ai Le Fonti Awards

Il 2 luglio, in occasione della settimana monotematica dedicata al mondo HR, la live streaming television ha premiato le realtà che meglio hanno saputo gestire le opportunità, le lacune e le incertezze normative, garantendo la migliore operatività possibile

Milano, 3 luglio 2020 – Dopo aver fatto il punto sulle sfide imposte dall’emergenza Covid-19, dedicando lo scorso maggio una settimana tematica al mondo del lavoro, Le Fonti ha lanciato la seconda edizione dell’HR TV Week per approfondire tutti gli aspetti economici, fiscali, giuridici, tecnologici e sociali che traghetteranno il mercato del lavoro verso nuove logiche operative.

Momento clou della settimana è stato la decima edizione dei Le Fonti Awards®, tenutasi lo scorso giovedì 2 luglio presso gli studi televisivi di Via Dante, che ha visto la partecipazione virtuale dei finalisti e della business community Le Fonti.

Premio ad personam per Nadia Martini (Rödl Partner), che ha meritato il titolo di Avvocato dell’Anno Data Protection. Benfatto Associati ha conquistato il trofeo di Studio Professionale dell'Anno Gestione e Amministrazione del Personale, mentre lo Studio Legale FMLAW ha trionfato in qualità di Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto del Lavoro Consulenza.

Meritata vittoria per LAVLEX Studio Legale Lavizzari che ha ritirato il premio di Boutique di Eccellenza dell’Anno Contenzioso Diritto del Lavoro e Federico Galgano (Studio Legale Galgano), giudicato Avvocato dell’Anno Boutique Di Eccellenza Rapporti Italia – USA

Le Fonti TV è la prima vera standalone live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere la propria audience. Sono infatti molteplici le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

