Da Magneptor.com una nuova risorsa per commercianti, imprenditori e professionisti che vogliono rimettersi in carreggiata

Il portale ha lanciato un webinar su un argomento spesso trascurato ma che ricopre un’importanza cruciale: la costruzione dell’offerta di vendita.

Padova, 22 Luglio 2020. Il portale di video corsi Magneptor.com ha lanciato un nuovo prodotto, utile a tutti gli imprenditori e professionisti ma soprattutto a coloro che, oggi più che mai, a seguito del lockdown vivono un momento di emergenza.

Si tratta di Offerta Imbattibile, un corso online interattivo che si può seguire da casa, grazie alla connessione internet e ad un computer o un telefono, e che insegna come costruire un’offerta potenzialmente irresistibile.

Il tema della costruzione dell’offerta è spesso trascurato. Ciò è un male: infatti, incide in maniera determinante sulle speranze di trasformare un contatto in un cliente effettivo.

Magneptor.com non è nuovo a contenuti didattici “insoliti”, che potremmo definire underground. Ha spesso toccato argomenti che chi vende un prodotto o un servizio rischia di porre in secondo piano. Argomenti che, se opportunamente trattati, possono diventare una risorsa per gli imprenditori, i commercianti e i professionisti, frecce al proprio arco per battere la concorrenza e svincolarsi dalle solite logiche del “prezzo più basso” (un approccio fallimentare nel 99,9% dei casi).

La capacità di Magneptor.com di proporre contenuti insoliti ma utili si evince dall’offerta di video corsi. Troviamo per esempio video corsi che insegnano a utilizzare software di grande utilità per chi vende un prodotto o un servizio. Su tutti, il tutorial su Mautic, una piattaforma open source che consente di gestire in modo rapido e preciso contatti e clienti, che aiuta a trasformare i primi in acquirenti e i secondi in clienti abituali.

Troviamo anche il tutorial su Landigi, un software in browser che permette di creare landing page (pagine di vendita, e non solo) funzionali e capaci realmente di spingere all’azione chi le legge.

Un altro video corso interessante riguarda l’installazione e l’utilizzo di Raspberry per la creazione di un centralino di ultima generazione che ottimizza la gestione delle chiamate e dei contatti in sede. Un’altro ancora riguarda il complesso tema della psicologia d’acquisto, del rapporto tra venditore e cliente. Il tutto in una prospettiva di conversione, ovvero di trasformazione del semplice contatto in acquirente effettivo.

Ma torniamo a Offerta Imbattibile... Come funziona il nuovo webinar di Magneptor.com? Si tratta di un webinar della durata di più di un’ora nel quale i partecipanti scoprono come strutturare la propria offerta di vendita e possono porre liberamente domande, chiedere di approfondire questo o quell’argomento, sciogliere dubbi.

Il webinar verte su 4 pilastri:

• Psicologia dell’acquirente;

•Come Valorizzare il proprio prodotto / Servizio

•Linguaggio da Utilizzare

•Leve psicologiche e neuromarketing

Ma le sorprese non finiscono qui.

Chi si iscrive al webinar riceve 3 bonus in omaggio i quali, già da soli, valgono centinaia di euro.

• Manipolazione Comporta-Mentale : Un video corso sul neuro marketing, che insegna a sfruttare le leve della persuasione da un punto di vista psicologico, e di un servizio di consulenza dedicato.

• Una sessione di consulenza dedicata: i promotori dell’offerta vogliono toccare con mano i problemi dei clienti dando un supporto dedicato. (questo bonus è previsto solo per un tempo limitato e verrà molto probabilmente tolto a seguito del lancio della campagna)

• L’accesso a vita a tutti i materiali e agli aggiornamenti del metodo Offerta Imbattibile.

Offerta Imbattibile nasce dall’idea di Mirko Galassi consulente marketing con 20 anni di esperienza e Ferdinando Signorelli, consulente webmarketing, ex artigiano in difficoltà, che applicando i principi di Offerta Imbattibile si è rimesso in carreggiata.

Gli autori vantano una esperienza più che decennale nella conduzione di campagne marketing e nella formazione.

“Non vogliamo che un negoziante, un commerciante o un imprenditore ci venga a dire, non ho potuto avvalermi della vostra offerta perché costava troppo. Dobbiamo dare la possibilità di acquistare ad un prezzo ragionevole e di restituire il denaro speso nel caso il cliente non sia soddisfatto del servizio reso”.

Così Mirko Galassi presenta la “garanzia imbattibile” soddisfatti o rimborsati e giustifica l’aspetto curioso di come Offerta Imbattibile è promosso in questa fase di lancio.

Infatti il prezzo di lancio iniziale di 37 euro, viene aumentato di giorno in giorno, fino a raggiungere il suo prezzo finale.

Offerta Imbattibile si configura come una risorsa davvero utile per chiunque voglia vendere un prodotto. Uno strumento per avere maggiori chance di vendita indipendentemente dallo stato del mercato, dalla crisi, dal lockdown o altre emergenze che da sempre gli imprenditori italiani hanno dovuto in qualche modo affrontare.

Insomma, è una opportunità per far crescere la propria attività, o rimettersi finalmente in carreggiata dopo mesi di sofferenza.

Sito web: https://www.magneptor.com/

