BPER Banca, a Ilaria Ferrari il Premio di Studio “Guido Monzani” 2020

Modena, 27 ottobre 2020 - Si è chiusa ieri, con una cerimonia online, l’edizione 2020 del Premio di Studio “Guido Monzani”, dedicato alla memoria dell’ex direttore generale dell’Istituto, e destinato ai laureati magistrali nell'Ateneo Unimore, autori di tesi in ambito bancario e finanziario discusse tra giugno 2019 e giugno 2020.

La vincitrice di quest’anno è Ilaria Ferrari di Parma, che ha ricevuto da BPER Banca un premio del valore di 2.750 euro. La dott.ssa Ferrari ha discusso la tesi dal titolo: “Previdenza privata individuale in Italia: fattori di domanda e di offerta”, con relatore il prof. Giuseppe Marotta.

L’elaborato parte dai dati emersi dal questionario del 2016 della Banca d’Italia 2016 sui bilanci delle famiglie. Al centro del lavoro l’analisi dei fattori che determinano la scelta di forme di previdenza non basata su adesione collettiva, bensì individuale. Dallo studio emergono una serie di dati interessanti sui comportamenti delle persone e su alcune variabili sociologiche.

Inoltre, considerata la qualità dell’elaborato e del percorso di studi e professionale, la commissione ha deciso di procedere alla consegna di un Premio Speciale di 1.000 euro a Sara Pagliani di Reggio Emilia, che ha discusso la tesi dal titolo: “Satellite Models in the framework of the bank stress testing: an empirical evaluation" (Modelli satellite nella cornice degli stress test bancari: una valutazione empirica), con relatrice la prof.ssa Costanza Torricelli.

Alla cerimonia sono intervenuti il prof. Giuseppe Marotta, la prof.ssa Elisabetta Gualandri, docente Unimore e membro del board di BPER Banca, e il Presidente di BPER Banca, Pietro Ferrari, che ha dichiarato: “E’ sempre interessante partecipare alla cerimonia finale del Premio Monzani perché si comprende da vicino quali capacità di studio e di analisi hanno i laureati di oggi e il lavoro delle dottoresse premiate ne sono un ottimo esempio. Tengo molto a ribadire anche l’impegno di BPER Banca per la cultura e la crescita delle nuove generazioni, che si concretizza in attività come eventi di educazione finanziaria, borse di studio, premi per gli studenti meritevoli e tanto altro ancora”.

