Consorzio Siena Co.Ge.S, una scommessa vinta. Da oltre vent’anni

Nato nel 2002 il Consorzio di Siena è composto da grandi aziende, cooperative e piccoli artigiani, uniti per garantire servizi di pulizie qualificati e sicuri ai grandi gruppi bancari di tutta Italia

Siena, 27 settembre 2023. Nel 2002 quando un gruppo di imprese operanti in provincia di Siena nei servizi di pulizia per una grande banca della città decise di mettersi insieme e dare vita al Consorzio Siena Co.Ge.S, ad alcuni parve una scommessa azzardata. L’obiettivo era quello di unire le forze e fare rete per offrire a tutto il sistema bancario servizi di pulizia di qualità, sicuri, affidabili e trasparenti dal punto di vista delle assunzioni e del rispetto dei lavoratori. “A distanza di più di 20 anni – spiega Doretta Masci, presidente di Co.Ge.s – possiamo dire che la scommessa è stata vinta. Co.Ge.S è oggi una realtà consolidata nel territorio ed esercita la propria attività a livello interregionale e nazionale; negli ultimi anni, seguendo le diverse esigenze del mercato, ha diversificato i suoi servizi, offrendo anche servizi di traslochi e facchinaggio oltre che di manutenzione di aree verdi. Ma il core business resta sempre legato ai grandi gruppi bancari ai quali garantisce in tutta la penisola servizi uniformi a partire dall’accuratezza della pulizia degli ambienti, all’igienizzazione e sanificazione, all’utilizzo di prodotti biodegradabili e non inquinanti”.

Il punto di forza del Consorzio Siena Co.Ge.S. è quello di saper sfruttare al meglio le competenze e la professionalità di ogni singola azienda coinvolta, con personale specializzato e formato e attrezzature all’avanguardia per coprire anche i servizi più complessi. Questo permette di garantire un livello qualitativo di eccellenza. Il Consorzio è formato da grandi aziende che operano a livello nazionale, da ditte artigiane locali e da cooperative sociali. Tra gli aderenti Coop L.A.T, Clean Sistem, Bari Lido srl, Centro Pulizie Val d’Elsa, Tecnocotto Valdelsa, cooperativa sociale Samarcanda onlus, Consorzio Envolve, Costanter Pulinova).

Per qualsiasi informazione e per conoscere tutti i servizi si può consultare il sito https://www.servizicoges.it/

Contatti: https://www.servizicoges.it/