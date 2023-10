Il Consorzio Siena Co.Ge.S lancia l’allarme sulla difficoltà di reperire operatori delle pulizie

Il Consorzio di Siena che da oltre 20 anni si occupa di fornire servizi di pulizie affidabili e sicuri ai grandi gruppi bancari, chiede un maggior riconoscimento del ruolo degli operatori, sia a livello economico che sociale

Siena, 26 ottobre 2023. Una crescita continua, una realtà che ha saputo diversificarsi ma mantenere storici ed importanti appalti, oltre a crearne di nuovi: gli ultimi risultati confermano come il Consorzio Siena Co.Ge.S sia ormai un punto di riferimento nel territorio toscano e in diverse Regioni italiane. Nato nel 2002 il Consorzio riunisce grandi aziende che operano a livello nazionale, ditte artigiane locali e cooperative sociali per offrire servizi di pulizie, e non solo, in particolare nel settore bancario. Ma nonostante gli ottimi risultati resta un cruccio: la difficoltà, sempre più accentuata negli ultimi anni, di reperire personale. “Nonostante – osserva Doretta Masci, presidente di Co.Ge.S – gli anni di pandemia abbiano reso evidente quanto siano importanti e fondamentali i servizi di pulizia e sanificazione, ancora oggi sussistono gravi pregiudizi sul ruolo di chi svolge le pulizie in uffici, case di cura, ospedali o qualsiasi altro locale. Sono figure professionali svalutate e non valorizzate e questo è evidente prima di tutto nel basso riconoscimento economico. Noi, ovviamente, garantiamo a tutti l’applicazione del contratto di lavoro nazionale ma si tratta di cifre ancora troppo basse rispetto al lavoro svolto. Questo ha allontanato sempre di più il personale italiano e fa sì che la maggioranza delle persone che sceglie questo lavoro sia straniera”.

Un’indagine europea stima che il settore delle pulizie in Italia sia composto per il 70% da donne e specifica che la quota di lavoratori migranti è particolarmente elevata. Le condizioni di lavoro non sono semplici perché spesso si tratta di svolgere le proprie mansioni poche ore al mattino presto, prima che cominci l’attività degli uffici, o la sera tardi, quasi sempre con contratti part time. “Queste condizioni – continua Doretta Masci – non facilitano la scelta di questa professione. Invece bisognerebbe proprio che tutto il sistema riconoscesse il ruolo di chi ci permette di vivere e lavorare nella sicurezza di locali puliti e sanificati. Nello stesso tempo le imprese non dovrebbero accettare appalti al ribasso, inferiori alle paghe che spettano ai lavoratori. Questo è profondamente ingiusto”.

Garantire trasparenza e il rispetto dei diritti dei lavoratori è uno dei principi per cui, più di 20 anni fa, è nato il Consorzio Siena Co.Ge.S.

