Lavoro. Parte da Cremona il roadshow per scoprire le opportunità e i vantaggi del welfare aziendale per manager e imprese

A Cremona e nella sua provincia oltre 601 manager, di cui 454 uomini e 147 donne. Un dato che posiziona la città al 21° posto nella classifica delle province con più donne dirigenti in Italia

Cremona,13 ottobre 2023 - Si è svolta ieri pomeriggio presso la sede di Confcommercio a Cremona, la prima tappa del roadshow promosso da Manageritalia Lombardia, Confcommercio e CFMT volta a esporre a imprenditori, dirigenti aziendali e manager i vantaggi del welfare aziendale da oggi inserito anche nel contratto dei dirigenti del terziario. A illustrare agli operatori le diverse opportunità, i benefici economici e sociali derivanti dall’attuazione di un programma di welfare sono stati: Paolo Scarpa, Presidente Manageritalia Lombardia, Stefano Anceschi Direttore Generale Confcommercio Cremona e Simone Pizzoglio, presidente CFMT oltre a numerosi manager che hanno raccontato le loro esperienze.

Nel mese di aprile 2023 è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del settore Terziario che prevede, per il 2024 ed il 2025, un contributo welfare obbligatorio di almeno 1.000 € per ogni dirigente, da destinare alla Piattaforma Welfare CFMT, che comprenderà solo i servizi rientranti nel perimetro del welfare contrattuale (Fondo Mario Negri, FASDAC, etc.).

“L’impegno di CFMT nei confronti dei dirigenti – ha spiegato Simone Pizzoglio, Presidente CFMT - mira ad assicurare una elevata employability oltre la formazione di eccellenza che facciamo da 30 anni. I Soci, Confcommercio e Manageritalia, hanno ampliato il nostro ruolo nel rinnovato CCNL. CFMT affianca oggi i manager e le imprese anche con il progetto Welfare e con il progetto Politiche Attive con la consapevolezza della loro rilevanza e con l’eccellenza che lo contraddistingue da sempre”.

Per rendere sempre più semplice la user experience della piattaforma dedicata, ogni dirigente loggato sul sito di CFMT potrà accedere direttamente alla sezione Welfare senza ulteriori passaggi. La Piattaforma Welfare Dirigenti Terziario sarà semplice e intuitiva, 100% digitale e accessibile da qualsiasi device, consentendo così di customizzare il proprio welfare sulla base dei fabbisogni emergenti nelle diverse fasi della vita, oltre ad offrire un accesso unico per tutti i servizi di welfare di estensione contrattuale (Fondo Mario Negri, FASDAC, etc…). La Piattaforma Welfare Dirigenti del Terziario rappresenta una ulteriore è un'opportunità concreta per aziende e dirigenti di accedere a un’ampia gamma di servizi appositamente studiati per le loro esigenze.

“L’innovazione di Manageritalia e Confcommercio di prevedere il welfare aziendale da Contratto ha ricadute positive su più fronti per aziende e territori – ha puntualizzato Paolo Scarpa, presidente Manageritalia Lombardia - Infatti, oltre ai vantaggi per i dirigenti e i loro familiari, cosa sino ad oggi per nulla scontata e particolarmente difficile per quelle aziende che hanno un solo dirigente, è una forte spinta anche culturale alle aziende e i manager per allargare i benefici del welfare aziendale a tutti i lavoratori. Questo, ancor più in un frangente difficile, di welfare pubblico in ritirata e di bassi salari, risulta ancor più determinante per prendersi davvero cura di tutte le persone che lavorano”.

Soddisfatto per la riuscita dell’evento ha commentato Stefano Anceschi, il direttore generale di Confcommercio Provincia di Cremona: “Siamo orgogliosi di aver ospitato la prima tappa dell’evento di Manager Italia e CFMT portando a Cremona manager di alto livello provenienti da tutta la nostra Regione. Si è trattato di un momento dì incontro e confronto molto utile e pratico per i professionisti coinvolti”.

Cremona 21esima nella classifica delle province con donne dirigenti in Italia

I dirigenti privati presenti in provincia di Cremona a fine 2021 (ultimo dato ufficiale Inps disponibile, tabella 1) sono 601, di cui 454 uomini e 147 donne. Dirigenti in forte crescita a livello nazionale (+5,4% totale, +13,5% donne e 3,6% degli uomini) e ancor più a Cremona (+6,9%), dove le donne sono cresciute dell’11,4%.

Da notare che Cremona è al 21esimo posto nella classifica delle provincie rosa, quelle con più donne dirigenti e pesano il 24,5% a fronte di una media nazionale del 20,5%.

MANAGERITALIA LOMBARDIA (www.manageritalia.it) - Associazione Lombarda dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato associa oltre 22.000 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. L’Associazione lombarda, insieme ad altre 13 Associazioni dislocate sull’intero territorio nazionale e una dedicata agli executive professional, fa capo a Manageritalia (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) che rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Oggi Manageritalia associa oltre 41.000 manager in Italia.