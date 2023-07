Manageritalia Trentino Alto-Adige porta i manager nelle Università

GIOVANI E LAVORO – FARE IL MANAGER OGGI si è conclusa venerdì 19 maggio con la simulazione di un colloquio di selezione l’iniziativa di Manageritalia Trentino Alto-Adige rivolta agli studenti delle Università di Bolzano e Trento.

Trento, 6 giugno 2023. 3 incontri, 9 seminari, 18 manager e circa un centinaio di studenti: questi i numeri della seconda edizione di GIOVANI E LAVORO - FARE IL MANAGER OGGI, l’iniziativa di Manageritalia Trentino-Alto Adige realizzata insieme alle Università di Bolzano e Trento.

Il percorso rivolto agli studenti di Economia e Management ha previsto diversi speech di manager per far luce sull’evoluzione del ruolo e del mondo del lavoro di fronte alle sfide dei mercati nell'economia globale e dei nuovi paradigmi organizzativi e tecnologici. Ma non solo: al termine dei seminari i giovani sono stati coinvolti in un assignment, utile a selezionare undici studenti meritevoli che venerdì 19 maggio presso l’Università di Trento hanno simulato un colloquio di selezione per posizioni manageriali in area marketing.

Gli studenti hanno avuto così l’opportunità di farsi un’idea del futuro professionale intrapreso ed affinare la consapevolezza delle competenze tecniche e trasversali necessarie per accedervi.

L'iniziativa – dichiara Umberto Martini, Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese dell’Università di Trento - ha riscosso anche in questa seconda edizione molto interesse e partecipazione da parte di studentesse e studenti della Laurea Magistrale in Management, per i quali sia il fatto di ascoltare le testimonianze di manager qualificati ed esperti, sia la possibilità di cimentarsi in un progetto concreto, costituiscono passaggi fondamentali nel percorso di apprendimento che li porterà, da qui a non molto tempo, ad avere quelle stesse responsabilità decisionali. Anche la possibilità, concessa agli 11 migliori progetti, di confrontarsi in colloqui personali, ha rappresentato uno stimolo fondamentale per prepararsi alle future tappe della propria crescita personale e professionale.

«Un manager non ha responsabilità solo verso il lavoro o l’azienda – ha commentato Franco Tomasi, presidente Manageritalia Trentino-Alto Adige – ma anche verso la comunità. È con questa consapevolezza che Manageritalia Trentino-Alto Adige ha dato vita all’iniziativa, concretizzando il desiderio di molti colleghi di impegnarsi in modo attivo e proattivo nei confronti delle future generazioni».

«Siamo alla seconda edizione con l’Università di Trento e alla prima edizione con la Libera Università di Bolzano – racconta Ornella Pippa, consigliera di Manageritalia Trentino-Alto Adige – ed entrambe le edizioni hanno avuto una buona risposta in termini di partecipazione: circa 90 studenti nel 2022 e un centinaio quest’anno, tutti molto validi. Uno degli aspetti più interessanti del percorso è che il rapporto tra giovani e manager non si esaurisce con gli interventi in aula: gli studenti vengono invitati alle assemblee di Manageritalia Trentino-Alto Adige e, su suggerimento del Prof. Umberto Martini del Dipartimento Economia e Management dell’università di Trento, alcuni ragazzi verranno seguiti dai manager volontari per un periodo di training».

A conclusione del percorso è stati chiesto agli studenti di rispondere ad un breve questionario, questi i principali risultati.

Il 95% dei ragazzi ha dichiarato che il percorso è stato molto o abbastanza utile per conoscere il mondo del mercato del lavoro e gli aspetti importanti per collegare gli studi al futuro lavoro, l’80% è stato aiutato nel capire quale lavoro vorrà fare mentre ben il 100% ha dichiarato di aver compreso quali sono le competenze richieste dal mercato del lavoro.

L’80% dei ragazzi si è detto disponibile a trasferirsi anche all’estero per poter seguire la carriera dei suoi sogni.

Molto apprezzati infine gli interventi dei manager coinvolti negli incontri che sono stati valutati molto positivamente per quanto riguarda la chiarezza espositiva, la capacità di coinvolgimento e la disponibilità al confronto.

GIOVANI E LAVORO – FARE IL MANAGER OGGI rientra nel format Vivi da Manager, il programma di Manageritalia per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e alla professione manageriale attraverso l’impegno di associati volontari. A queste iniziative, pensate per universitari e giovani lavoratori, si affiancano quelle per gli studenti delle scuole superiori e quelle che ciascuno può svolgere in autonomia accedendo a Un Ponte sul Futuro.