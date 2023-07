Musa Formazione lancia i suoi webinar gratuiti per la formazione continua dei professionisti

18 luglio 2023. Musa Formazione – azienda leader nel settore della formazione che vanta un’esperienza più che ventennale, con una specializzazione nella creazione e nello sviluppo di corsi professionali in modalità e-learning – lancia i suoi webinar e seminari totalmente gratuiti.

I webinar sono dei veri e propri laboratori pratici, perché affrontano argomenti tecnici e reali che un professionista si trova a gestire nel suo lavoro quotidiano. Ad esempio, creare un logo efficace e accattivante, proteggere dati aziendali riservati e dei clienti da attacchi informatici, sviluppare siti web responsive e user-friendly, progettare oggetti tridimensionali con i software cad.

Questa iniziativa nasce da un'esigenza concreta e molto sentita: apprendere competenze specifiche in linea con le evoluzioni tecniche e tecnologiche che ci stanno investendo negli ultimi anni. Un punto di riferimento sia per professionisti, che per i giovani talenti che hanno ancora le idee poco chiare in merito alla strada da intraprendere.

Queste pillole tecnico-pratiche, infatti, hanno un'importante funzione di orientamento al lavoro. Quella di indicare alle giovani leve quale percorso professionale potrebbe rappresentare il proprio futuro. Un modo semplice e veloce per trovare la propria strada testando diversi terreni fino a scoprire la propria vocazione lavorativa e poter dire "io da grande voglio fare il ...".

Ma come accedere a tutta questa ricchezza di contenuti preziosi? Nella nuova sezione del sito “Seminari & Masterclass”, Musa Formazione mette a disposizione di aziende, professionisti ed aspiranti tali, un nuovo strumento per apprendere ed approfondire in maniera gratuita nozioni tecniche specialistiche in settori in cui le competenze sono essenziali. Un nuovo modo per promuovere la formazione continua e costante dei professionisti e delle aziende.

Attraverso le video lezioni specifiche, sarà possibile arricchire le proprie competenze, imparando direttamente dagli esperti dei vari settori. Ambiti nei quali aziende e professionisti sentono l’esigenza di essere al passo con le evoluzioni.

I webinar sono tenuti da esperti del settore, che condividono la loro esperienza e i loro consigli pratici con gli iscritti. Si può interagire con loro in tempo reale, porre domande e ricevere feedback. Inoltre, è possibile ottenere un attestato di partecipazione al termine di ogni webinar.

Sono completamente gratuiti e si svolgono online, quindi si possono seguire comodamente da casa o dall’ufficio, con il computer o con lo smartphone. Basta visitare il sito di Musa Formazione e scegliere il webinar che più interessa tra quelli disponibili.

Un'occasione unica di formarsi sulle digital skill più richieste e di entrare in contatto con una community di appassionati e professionisti del digitale per restare sempre aggiornati.