Pronto Diploma: “Recupero anni scolastici, la scuola virtuale punta sulla qualità e sugli strumenti di Google for Education”

L’istituto, che propone tutti gli indirizzi di studio, crea percorsi flessibili e personalizzati per i suoi studenti

Cagliari, 5 luglio 2023.Mettere al centro le esigenze del singolo studente e costruire un percorso didattico che sia il più possibile adatto alle sue esigenze, aumentando anche la qualità dell’insegnamento proposto. È l’obiettivo di Pronto Diploma, che punta con decisione sull’aspetto della qualità dell’offerta formativa: “Utilizziamo la piattaforma Google Educational, che comprende una vasta gamma di risorse disponibili per tutti i nostri studenti” spiegano, sottolineando come tali strumenti consentano agli studenti di organizzare al meglio il loro tempo e lo studio. “È quindi una didattica innovativa che consente allo studente di essere più preparato in minor tempo: dalla possibilità di lavorare in gruppo a quella di seguire le lezioni in diretta e comunicare con docenti e compagni di classe in tempo reale. Senza dimenticare il vantaggio maggiore: la piattaforma permette di usufruire di tutti i contenuti proposti da Mondadori Education e Rizzoli Education, quindi centinaia di libri digitali e materiali interattivi”.

Il valore aggiunto non sta solo nella qualità delle informazioni e del materiale proposto, ma anche nella possibilità di averlo sempre a disposizione e di non doverlo scaricare sul proprio dispositivo. Si tratta, evidentemente, di una scelta ben precisa che comporta un investimento importante. Il fine è chiaro: fornire un'opportunità educativa innovativa e accessibile a tutti. “Molti studenti affrontano sfide personali, impegni lavorativi o difficoltà di mobilità, che rendono difficile seguire un percorso scolastico tradizionale – aggiungono - Per questo abbiamo scelto di creare una scuola migliore di quella tradizionale, che permettesse agli allievi di studiare da casa, senza obbligo di frequenza e con orari flessibili”.

Pronto Diploma propone tutti gli indirizzi di scuola superiore, dal liceo all’istituto tecnico al professionale, ciascuno dei quali può essere portato avanti accedendo a due modalità didattiche: Tutor Online, che consente di studiare in autonomia con il supporto dei tutor in ogni fase del percorso di apprendimento, e Virtuale, che consente di seguire le lezioni in diretta e interagire con docenti e compagni. La ricetta vincente della scuola, che ha già portato a conseguire il diploma oltre 5.000 allievi e ha già aperto le preiscrizioni per il prossimo anno scolastico, si basa quindi su flessibilità e personalizzazione dell’offerta, arricchite dalla massima attenzione alla qualità della proposta didattica.

Contatti: https://prontodiploma.it/