Sistema universitario: a Los Angeles l’incontro tra Raffaella Valentini, Console Generale d’Italia, ed il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti

Roma, 6 luglio 2023. Uno scambio di idee che ha messo le basi per future sinergie sull’asse Italia-Stati Uniti. Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, impegnato in una serie di visite istituzionali in diversi atenei della California, ha incontrato nei giorni scorsi Raffaella Valentini, Console Generale d’Italia a Los Angeles.

Tra i temi principali della lunga chiacchierata, il futuro del sistema universitario italiano nell’ottica di una sempre maggiore apertura internazionale dell’alta formazione. “Il ruolo del Consolato Generale Italiano – ha commentato Giusti – è di grande importanza per facilitare e incentivare gli scambi culturali tra gli atenei italiani e quelli statunitensi. E il lavoro che sta svolgendo la nostra Console Generale a Los Angeles è davvero prezioso”.

Un accento particolare è stato dato ai progetti che coinvolgono gli atenei laziali, in rappresentanza dei quali è intervenuto lo stesso Carlo Alberto Giusti, in questo caso nella veste di vicepresidente del Crul, il Coordinamento Regionale delle Università del Lazio.