Giornata mondiale dell'ulivo UNESCO 2024 dedicata agli ulivi monumentali della Puglia

A.M.O. Puglia e Save the Olives annunciano la prima zona di conservazione al mondo e il parco degli ulivi monumentali

OSTUNI, Italia, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- In onore della Giornata mondiale dell'ulivo UNESCO del 26 novembre,. A.M.O. Puglia Alberi Monumentali di Ostuni e l'ONLUS Save the Olives mettono in luce l'urgente lotta per salvare gli ulivi monumentali pugliesi, molti dei quali sono a rischio di estinzione a causa del devastante batterio Xylella fastidiosa. Oggi le due organizzazioni non profit annunciano l'apertura della prima area di conservazione e parco al mondo per questi alberi secolari a Ostuni. Questa zona iniziale di 25 ettari, nota come A.M.O. Alberi Monumentali di Ostuni, è il primo passo verso un'area protetta più ampia, di 100 ettari, che contribuirà a combattere la minaccia incombente della Xylella.

Xylella ha già distrutto 21 milioni di ulivi in Puglia. Questa nuova zona di conservazione riunisce terreni affittati da A.M.O. Puglia e terreni conferiti da partner privati, tutti impegnati ad ampliare il parco, a invertire la devastazione e a proteggere questi antichi ulivi, la cui età varia dai 1.000 ai 2.500 anni. Sostenuta da agricoltori locali, agronomi, esperti di turismo e volontari, l'iniziativa congiunta mira a fungere da modello per la biodiversità, l'agricoltura sostenibile e l'ecoturismo, con l'aspirazione di aderire al programma Green Citizens dell'UNESCO nel 2025.

"Questo è un potente esempio di azione comunitaria per proteggere il nostro paesaggio e il nostro patrimonio", spiega Paul Bernie, Presidente A.M.O. Puglia. "Gli ulivi monumentali della Puglia rappresentano un patrimonio culturale, economico e ambientale di inestimabile valore."

A.M.O Puglia e Save the Olives chiedono ulteriore sostegno, a partire da una formazione urgente sui protocolli di innesto necessari per salvare i 350.000 ulivi monumentali ancora a rischio.

Donazioni, attività di lobbying e condivisioni sui social possono aiutare a salvare gli ulivi pugliesi:

Aggiunge Patrizio Ziggiotti, Segretario Generale dell'ONLUS Save the Olives: "Questo progetto dimostra l'efficacia dell'intervento tempestivo. L'innesto è l'unica soluzione disponibile per preservare questi monumentali ulivi e, insieme, possiamo invertire la tendenza di questa crisi".

Fai una donazione su www.amopuglia.com o savetheolives.com

