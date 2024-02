Accordo commerciale con la Divisione Leisure Travel di ACI BLUETEAM per la fornitura del servizio Lost Luggage Concierge e Dr.Travel disponibile sulla piattaforma PrenotACI

ROMA, Feb. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sostravel.com S.p.A. annuncia di aver sottoscritto un nuovo accordo commerciale con la divisione leisure travel di ACI blueteam Spa , società del Gruppo ACI (Automobile Club Italia), specializzata anche nei servizi Business Travel, MICE e nei servizi alle Agenzie Partner, per la vendita dei servizi Lost Luggage Concierge e Dr. Travel attraverso il network di 43 agenzie viaggio leisure partner di ACI blueteam

Il servizio Lost Luggage Concierge è un esclusivo servizio di ricerca e rintracciamento e riconsegna bagagli smarriti reso disponibile attraverso la piattaforma PrenotACI.travel. Questo servizio include il tracciamento attivo offrendo un rimborso fino a €100 al giorno per la consegna ritardata dei bagagli a partire da 48 ore dopo la segnalazione, e fino a €4.000 per lo smarrimento definitivo del bagaglio.

Il servizio Dr. Travel è un servizio di telemedicina che cambia il modo in cui i viaggiatori ricevono assistenza medica istantanea. Offre video visite a chiamata, rendendolo accessibile e conveniente per i viaggiatori che necessitano di consultazioni mediche durante i loro spostamenti. Questo servizio, reso disponibile tramite la piattaforma prenotACI.travel, può essere facilmente attivato con l’inserimento del codice specifico, permettendo agli utenti di prenotare il proprio appuntamento e iniziare la visita con un medico/pediatra.

Massimo Crippa, Direttore Generale Sostravel.com ha commentato: “Siamo lieti di annunciare una nuova partnership strategica tra Sostravel.com e la divisione leisure travel di ACI blueteam, che segna un significativo passo avanti nel nostro impegno a fornire servizi innovativi e di valore ai viaggiatori. Attraverso questo accordo, Lost Luggage Concierge e Dr.Travel saranno disponibili sulla piattaforma PrenotACI del prestigioso network di agenzie ACI blueteam, offrendo ai viaggiatori soluzioni immediate e affidabili per eventuali disguidi durante i loro spostamenti.”

Massimiliano Biella Leisure Travel Drector di ACI blueteam ha concluso: “Siamo felici di unire le forze con Sostravel.com, un leader nel settore dei servizi digitali ai viaggiatori. Questa collaborazione non solo amplia la nostra offerta di servizi, ma sottolinea anche la nostra dedizione nel migliorare l'esperienza di viaggio attraverso soluzioni tecnologiche avanzate e accessibili.”

Informazioni su Sostravel.com

Sostravel.com S.p.A. è una società servizi digitali ai viaggiatori, che opera attraverso le app sostravel e flio, e le piattaforme web www.sostravel.com e www.amareitalia.com

La società sviluppa soluzioni digitali per viaggiatori, come il Lost Luggage Concierge per il rintracciamento e protezione dei bagagli, e Dr. Travel, la soluzione di telemedicina per viaggiatori.

Oltre 1 milione di viaggiatori nel mondo hanno usato Sostravel.com come compagno di viaggio, per trovare offerte e ricevere informazioni per migliorare la qualità dei loro viaggi.

La societa’ e’ quotata all’Euronext Growth Milano con simbolo SOS, e al OTCQB di New York, con simbolo SOSAF.

Informazioni su ACI blueteam

ACI blueteam SpA è una Società del Gruppo ACI (Automobile Club Italia), specializzata nei servizi in ambito Business Travel, MICE, Leisure e servizi alle Agenzie Partner. Fondata nel 1998, si posiziona tra le prime 5 Travel Management Company per volumi in Italia. Riconosciuta dal mercato e dai suoi prestigiosi clienti come un esempio di dedizione al servizio, fa della ‘qualità al cliente’ la propria mission aziendale.Soddisfa le esigenze di mobilità, di aziende e privati, coniugando innovazione tecnologica e capitale umano, per garantire al viaggiatore un’esperienza unica, e all’azienda cliente l’offerta di servizi personalizzati con prodotti altamente performanti.