aiMotive ottiene la ricertificazione ISO 26262 ASIL D per aiSim 5

All’avanguardia nella sicurezza della simulazione ADAS/AD

MOUNTAIN VIEW, California, July 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- aiMotive, leader mondiale nella tecnologia di simulazione per il settore automotive, ha ottenuto la certificazione ISO 26262 dal TÜV Nord per il suo simulatore di ultima generazione, aiSim 5. Originariamente rilasciato nel 2020, aiSim è stato il primo simulatore al mondo per ADAS/AD a ottenere questa certificazione!

TÜV Nord ha confermato che aiSim 5 è conforme agli standard ISO 26262:2018 per il livello D di integrazione della sicurezza automobilistica (ASIL D). La certificazione riguarda gli aspetti fisici del simulatore, il suo completo determinismo e l’aderenza a un processo di sviluppo end-to-end conforme alla normativa ISO 26262. Riguarda 33 casi d’uso di verifica e convalida basati su scenari, tra cui la simulazione delle principali modalità dei sensori e tutte le API per consentire una perfetta integrazione con altri strumenti e modelli.

La complessità senza precedenti delle soluzioni necessarie per la guida automatizzata nell’industria automobilistica può essere risolta solo affidandosi ai risultati di simulazioni massive. È importante che la certificazione ISO 26262 di aiSim 5 semplifichi il processo di validazione per i clienti. Integrando aiSim nelle loro pipeline di validazione, i clienti beneficiano di una conformità semplificata agli standard ISO, risparmiando tempo, risorse e costi.

“Fin dal primo giorno di sviluppo di aiSim, ci siamo posti due obiettivi: da un lato, creare uno strumento che fosse strettamente correlato ai test del mondo reale, dai sensori all’intera dinamica del veicolo. Dall’altro, rendere aiSim conforme al settore automobilistico, in modo che i nostri clienti possano contare su una simulazione efficiente dell’ambiente con interfacce aperte e conformi ai più elevati standard di sicurezza, rendendo i risultati riproducibili e affidabili”, ha dichiarato Szabolcs Janky, SVP of Product per gli strumenti software di aiMotive.

Presentato nel gennaio 2024, aiSim 5 rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia delle simulazioni. Grazie alla creazione di contenuti basati sull’intelligenza artificiale, alla simulazione ottimizzata dei sensori e agli ambienti deterministici e riproducibili, aiSim 5 è inoltre dotato di Automotive General Intelligence (AutoGI) per consentire una scala di contenuti e ambienti virtuali disponibili per la simulazione senza precedenti.

Il nostro simulatore certificato risponde ai più svariati casi d’uso, dalla simulazione di sensori per autocarri automatizzati L4 allo sviluppo di ADAS per veicoli elettrici, fino alla complessa simulazione HiL in tempo reale e alla verifica e validazione adattiva basata su scenari.

Informazioni su aiMotive

aiMotive è un’azienda di tecnologie per il settore automotive visionaria e innovativa, che fornisce strumenti e soluzioni hardware completi per la guida automatizzata. Con un approccio orientato alla sicurezza e alle prestazioni, aiMotive è all’avanguardia nel processo di trasformazione dell’industria automobilistica. Dopo l’acquisizione di aiMotive da parte di Stellantis nel dicembre 2022, i prodotti aiSim, aiData e aiWare rimangono disponibili per il mercato generale. Questo approccio consente ad aiMotive di lavorare con OEM e Tier1 a livello globale e di mantenere il suo status di leader a livello mondiale per le soluzioni di guida automatizzata. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://aimotive.com/

Contatti aiMotive:Bence BodaMarketing & Communications Directorbence.boda@aimotive.com+36301828085