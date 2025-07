Bitget Amplifica l'Impegno per la Crescita del Web3 a NapulETH

VICTORIA, Seychelles, July 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha concluso una settimana di grande impatto come sponsor principale di NapulETH 2025. Questa conferenza Web3 di spicco ha trasformato il Sud Italia in un vivace hub per l'innovazione tecnologica dal 17 al 19 luglio, tenendosi presso la pittoresca Villa Doria D'Angri, storica sede dell'Università Parthenope di Napoli.

L'evento, molto atteso, ha accolto circa 1.000 partecipanti, favorendo sinergie vitali tra giovani talenti, aziende affermate e istituzioni chiave. La conferenza ha offerto un mix meticolosamente curato di discorsi, esperimenti e presentazioni che coprono campi all'avanguardia come Blockchain, AI, DeFi e quantum computing. I partecipanti hanno esplorato casi d'uso reali, impatto sociale e tendenze emergenti attraverso panel coinvolgenti e workshop interattivi, arricchendo le proprie conoscenze e creando preziose connessioni.

NapulETH non è solo una conferenza annuale; incarna un impegno costante per l'educazione Web3 e la costruzione dell'ecosistema. Questa dedizione è evidente nelle sue continue collaborazioni con prestigiose istituzioni accademiche come l'Università Parthenope e Federico II, attraverso le quali offre corsi Web3, organizza meetup e facilita progetti sperimentali. In una collaborazione eccezionale, NapulETH è stata invitata a visitare la Scuola Militare Nunziatella, per discutere i fondamenti del Web3, le criptovalute, gli smart contract e le opportunità di carriera nel settore. Questa iniziativa evidenzia una convinzione fondamentale di NapulETH: che le conoscenze essenziali, in particolare in campi in rapida evoluzione come la blockchain, dovrebbero essere universalmente accessibili e possono essere trasformative anche negli ambienti più sorprendenti.

L'ampio coinvolgimento di Bitget come sponsor principale ha chiaramente enfatizzato il suo profondo impegno nell'espansione dell'ecosistema crypto a livello globale. Questa significativa collaborazione si è allineata perfettamente con la missione generale di Bitget di partecipare attivamente allo spazio Web3 e rendere le criptovalute accessibili e facili per tutti. Questa dedizione è stata ulteriormente dimostrata dalla riuscita esecuzione di varie attività educative, inclusi coinvolgenti interventi ed un evento di networking esclusivo.

Vugar Usi Zade, COO di Bitget, ha commentato: "La nostra partecipazione a NapulETH 2025 è una testimonianza della costante dedizione di Bitget nel coltivare la prossima generazione di innovatori Web3. Crediamo fermamente nel dare potere ai talenti e nel promuovere un ambiente in cui le idee rivoluzionarie possano davvero prosperare. Questa partnership ci consente di rafforzare il nostro impegno nell'espansione dell'ecosistema crypto, colmando il divario tra innovazione e accessibilità e, in definitiva, rendendo le criptovalute davvero per tutti."

Bitget ha mantenuto una presenza significativa e coinvolgente durante tutta la conferenza con tre interventi chiave che hanno suscitato un forte interesse. Vugar Usi Zade ha tenuto un primo discorso il 18 luglio intitolato "Innovate. Secure. Scale: Bitget's Path to the Next Billion Users". Nello stesso giorno, ha preso parte a una dinamica tavola rotonda, "Redefining DeFi", mettendo a disposizione dei partecipanti la sua ricca esperienza nel Web3.

Inoltre, il 17 luglio, Umberto Zanin, Marketing Manager Europe, ha fatto un'interessante presentazione, "What Cryptocurrencies Do Better Than Banks". Questa sessione ha esplorato i valori intrinseci delle criptovalute, mostrando come affrontano le carenze della finanza tradizionale e perché sono cruciali per l'evoluzione del mercato.

Oltre a queste approfondite attività congressuali, Bitget ha ospitato un side event privato in barca per 120 ospiti il 20 luglio. Dieci fortunati individui hanno vinto posti ambiti a questo evento di networking unico attraverso coinvolgenti attivazioni in loco presso lo stand Bitget durante la conferenza, offrendo un'opportunità impareggiabile per connettersi con influenti leader del settore e appassionati in un ambiente rilassato e pittoresco.

La robusta partecipazione e il successo del coinvolgimento di Bitget a NapulETH 2025 hanno riaffermato inequivocabilmente la sua posizione di leader globale che modella attivamente il futuro del Web3, promuovendo l'innovazione e guidando instancabilmente l'adozione mainstream delle criptovalute.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 120 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l'accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute. Precedentemente noto come BitKeep, Bitget Wallet è uno dei principali portafogli crypto non-custodial che supporta oltre 130 blockchain e milioni di token. Offre trading multi-chain, staking, pagamenti e accesso diretto a oltre 20,000 dApp, con swap avanzati e approfondimenti di mercato integrati in un'unica piattaforma. Bitget è in prima linea nel promuovere l'adozione delle criptovalute attraverso partnership strategiche, come nel ruolo di partner crypto ufficiale nei mercati EASTERN, SEA e LATAM del campionato di calcio più importante del mondo, LALIGA. È anche partner globale degli atleti della Nazionale turca Buse Tosun Çavuşoğlu (campionessa mondiale di lotta), Samet Gümüş (medaglia d'oro nella boxe) e İlkin Aydın (nazionale di pallavolo), ispirando la community mondiale ad abbracciare il futuro delle criptovalute.

